Többször riasztották a Vas vármegyei mentőket az elmúlt napokban: árokba csúszott autók, elesések adtak többletmunkát a bajtársaknak, miközben maguknak is az átlagnál óvatosabban kellett közlekedniük a téli útviszonyok között.

Köcse Tamás vezető mentőtiszt lapunkat arról tájékoztatta: ezek az eseteik szerencsére nem jártak nagyobb sérülésekkel, a hétvégi, Táplánszentkeresztnél történt gyalogos gázolásban azonban életveszélyes sérüléseket szenvedett egy középkorú nő. - Ebben az időszakban különösen fontos a látni és látszani elv betartása. A gépjárművezetők számára is nehezített a láthatóság a csillogó útfelület és a szembejövő járművek fénye miatt, ilyenkor sokkal inkább vigyázni kell magunkra - hangsúlyozta a szakember.

Lehűlt beteghez is riasztották a szombathelyi mentőszolgálat munkatársait. Múlt héten 25 fokos testhőmérséklettel szállítottak egy férfit kórházba - egyedül élt, valószínűleg rosszul lett, ezért nem tudott gondoskodni otthona fűtéséről. Mire a szomszédok észrevették, hogy baj van, kritikusan alacsonyra hűlt a hőmérséklete.

Köcse Tamás úgy tapasztalja, az idősek, betegek környezetében élők talán jobban figyelnek egymásra. Az azonban mindenképpen árulkodó jel lehet, ha nem füstöl a kémény, kint marad az újság vagy az éthordó. Ha pedig a szabadban találkozunk lehűlt személlyel, próbáljuk helyben betakarni, esetleg langyos folyadékot tartalmazó palackokat tenni a ruházata alá. A kritikusan lehűlt személyek a mozgatásra keringésleállással reagáhatnak. Ha bajbajutottal találkozunk, hívjuk a 112-es telefonszámot - a vonalon keresztül rögtön támogatják a helyszíni segítségnyújtást.

Az idén eddig nem történt tragédia. Most hidegebbek az éjszakák, de egyébként sem kellenek mínuszok ahhoz, hogy az ember megfagyjon. Az ingyenesen hívható 06 80 205 165-as zöld számon a nap 24 órájában fogadják munkatársaim a bejelentéseket – hangsúlyozta Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, aki azt kéri: figyeljünk oda egymásra! Figyeljünk azokra is, akik lakásban élnek. Inkább egy vakriasztás, minthogy tragédia történjén.

Deresedésre, síkosságra készülni kell a következő napokban is – tudtuk meg Pétervári Tibortól, az OMSZ szombathelyi észlelőjétől, aki az idei leghidegebbet vasárnapról hétfőre regisztrálta a szombathelyi mérőállomáson. Hozzátette: hol erősebb, hol gyengébb formában, de minden napra jellemző lesz a fagy. Jó hír viszont, hogy kilenc nap után kisütött a nap, csapadék pedig csak kis mennyiségben valószínű eső, hózápor formájában. A szakember elárulta azt is: bár az átlagosnál jóval enyhébb volt eddig a január, az 1936-os rekordot (4,1 Celsius fokos havi középhőmérséklet) nem érjük most el.