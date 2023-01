Nincs forgalomba helyezési engedélye a Csaba utcai felüljárónak - szellőztette meg kedden a nyugat.hu a Győri Törvényszék jogerős ítéletére hivatkozva. A portál arról is írt: "Ha a felüljárót lezárják, akkora a rajta áthaladó forgalom egy része a keleti-déli elkerülő útra, másik része az amúgy is túlzsúfolt Hunyadi, Szent Márton és Zanati útra terelődik át. Ami nemcsak a belváros, hanem az elkerülő út forgalmát is akadályozná."

Mi a cikk igazságtartalma? Ennek jártunk utána.

"A Győri Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma 2023. január 23. napján hozott ítéletével az alperesi jogelőd hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság - a szerk.) határozatát az elsőfokú közigazgatási határozatra is kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási hatóságot (a Vas Vármegyei Kormányhivatalt - a szerk.) új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélettel szemben fellebbezésnek nincs helye, a határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához" - közölte megkeresésünkre dr. Máté Kinga, a Győri Törvényszék sajtószóvivője.

"A Csaba utcai felüljáróként ismert közút-vasút külön szintű kereszteződés 2012-ben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként készült el" - erről már Takács Gábor, a Vas Vármegyei Kormányhivatal sajtóreferense írt megkeresésünkre küldött válaszában. Úgy folytatta: "A létesítmény forgalom részére történő átadásához szükséges engedélyeket - először ideiglenes, majd végleges forgalomba helyezést - a kormányhivatal jogelődje, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013-ban jogerősen kiadta.

Két ingatlan tulajdonosa a döntésekkel szemben keresetet terjesztett elő, amely alapján több bírósági eljárás is zajlott a Szombathely Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, majd a Győri Törvényszéken és a Kúriánál. A Kúria végül 2022-ben úgy döntött, hogy a közigazgatási eljárást meg kell ismételni, amit a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogutód útügyi hatóságaként immár a Vas Vármegyei Kormányhivatal folytat le. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van."

A kormányhivatal sajtóreferense azt is leszögezte: "Útügyi hatóságunk kizárólag forgalombiztonsági szempontból vizsgálhatja a létesítményt, amelynek lezárását jelenleg semmi nem indokolja."