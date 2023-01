A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly április 8-án zárta le ideiglenesen a horvátnádaljai Pinka-hidat. A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően valamennyi kezelésébe tartozó hídon végez részletes műszaki vizsgálatokat meghatározott időközönként. A horvátnádaljai Pinka-hídon végzett tavalyi vizsgálat nyomán a szakemberek a forgalom biztonságát szem előtt tartva átmenetileg a híd lezárása mellett döntöttek. A megváltozott forgalmi rendre jelzőtáblákkal hívják fel az autósok figyelmét. A lezárás ideje alatt kerülőútként a 8-as főutat használhatják a közlekedők.

A híd felújításával kapcsolatban Bebes István, Körmend polgármestere adott tájékoztatást közösségi oldalán: - A Pinka-híd lezárása óta számos államtitkárhoz és miniszterhez fordultam, az elmúlt év végén például Lázár János miniszter úrhoz is. Emellett felkerestem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy sürgető kérésemet tolmácsoljam a híd felújításával kapcsolatban. Mint ismert a hidat rossz állapota miatt a Magyar Közút lezárta a forgalom elől. A híd felújítására vonatkozóan a Közútnál a közbeszerzési eljárás megtörtént, és a kivitelezési szerződést is megkötötték az elmúlt év elején. A szerződés azonban nem tud hatályba lépni, mert forráskiegészítésre lenne szükség, a Magyar Közútnak pedig nincs fedezete a kivitelezési szerződés szerinti teljes összegre. A régóta húzódó ügy miatt kértem Lázár János miniszter urat, hogy a kiegészítő forrásokat a Magyar Kormány biztosítsa, hiszen a probléma jelentős fennakadásokat okoz a településrész közösségi és magán közlekedésében is.

Fotós: Cseh Gábor

Miniszter úr tájékoztatása szerint azokat az állami beruházásokat, amelyeknél még nem kezdődött meg a kivitelezés - ilyen a Pinka-híd felújítása is - , felülvizsgálat céljából ideiglenesen felfüggesztették - írta a polgármester, hozzátéve, hogy Körmend továbbra is lobbizik azért, hogy a felfüggesztés feloldásakor számoljanak a horvátnádaljai városrészen található Pinka- híddal, mert ez fontos a városnak és az itt élő embereknek, ráadásul már a közbeszerzésen és a kivitelezési szerződés megkötésén is túl van a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A polgármester addig is megértést és türelmet kér a lakosságtól.