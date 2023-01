1923. február 6-án a városban született a kőszegi sport történetének eddigi legnagyobb karriert befutott és legismertebb sportolója, az Aranycsapat középhátvédje, Lóránt Gyula, akinek az önkormányzat 1998-ban posztumusz díszpolgári címet adományozott. A centenárium alkalmából a képviselő-testület délelőtti ülésén arról döntött, hogy az idei évet Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítják. Délben Básthy Béla polgármester sajtótájékoztatón beszélt az előzményekről és a tervezett programokról. Emlékeztetett: a legendás centerhalfot Görögországban, futballmérkőzésen érte a halál, a nyugat-németországi Endingenben temették el. Kőszegen már a rendszerváltás előtt is aktívan emlékeztek rá, 1996 óta a nevét viseli a sporttelep, 1997-ben emléktábla került szülőházára, 2004-ben utcát neveztek el róla, 2011-ben Kőszegen helyezték végső nyugalomra.

A sajtótájékoztatón részt vett id. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, az Aranycsapat Testület elnöke is – a testület vállalta a partnerséget az emlékév szervezésében. – Magyarországnak néhány évtizeddel ezelőtt Argentínával, Franciaországgal azonos értékű válogatottja volt. Fontos, hogy a játékosokról, akik a klasszikus felállású Aranycsapat sikereiben részt vettek, méltón megemlékezzünk – mondta, és hozzátette: több kerek évforduló is kötődik Lóránt Gyula személyéhez, kiváló játékához, és alkalmat ad arra, hogy az idén reflektorfénybe kerüljön.

Neudl Gábor, a Kőszegi Lóránt FC elnöke egyesületükről beszélt: jelenleg az utánpótlás-nevelés a fő céljuk, kellő utánpótlásbázissal rendelkeznek. Céljuk, hogy névadójukhoz méltó munkát végezzenek, szellemiségét, mentalitását átadják a gyerekeknek.A megszólalók a sajtótájékoztató végén együttműködési megállapodást írtak alá.

Básthy Béla és Lomnici Zoltán is reményét fejezte ki: az évfordulóhoz, az emlékévhez országszerte, sőt, a határokon túl is csatlakoznak települések, hiszen Lóránt Gyula nemcsak a magyarság kiemelkedő sportembere volt, hanem a Kárpát-medence és Európa több országa is magáénak vallhatja. Február 6-án Lóránt Gyula szülőházánál koszorúzással, emlékezéssel kezdődik a programok sora.