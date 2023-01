Előkészületek 56 perce

Már tudjuk, mikor lesz az idei Őrségi Vásár - ahol fellép az Apostol is

Idén is lesz Őrségi Vásár, a szervezők már közzétették az időpontot. A hagyományokhoz hűen most is június utolsó hétvégéjén - június 23-25. között - tartják a nagyszabású programot.

Fotós: Cseh Gábor

Az Őrségi Vásár forgatagában az érdeklődő mindent megtalálhat, amit csak egy klasszikus vásár kínálhat. A környék kézműveseinek színe-java képviselteti magát a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen, ahol bőséges a gasztronómiai kínálat és változatos kulturális műsorok, kiállítások is vannak. A kirakodóvásár hagyományosan Őriszentpéteren van, de egyéb programelemek - jellemzően kiállítások- szervezésével a környező települések is hozzájárulnak az vásár sikeréhez. Az idei, immár 41. Őrségi Vásár előkészületei már zajlanak, annyi biztosan tudható, hogy lesznek sztárfellépők: június 24-én, szombaton Paulina és a Balkán Fanatik lép fel, június 25-én, vasárnap a nosztalgia jegyében pedig a Két Zsivány és az Apostol együttes szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

