Vas vármegyében idén egyedül az Állatvédők Vasi Egyesületének menhelyére kerültek a szilvesztert követően kutyák, összesen négyen. Kettő közülük már hazakerült, ketten viszont jelenleg is az egyesületnél vannak – egyikük Bük környékéről, chip nélkül érkezett hozzájuk, a másikuk Gencsapáti térségéből, róla lemondtak a gazdák – tudtuk meg Vértesi Andreától. Az egyesület elnökétől tudjuk, hogy idén összesen 25-30 bejelentésük érkezett és 15 alkalommal volt szükség arra, hogy chipet olvassanak. A gencsapáti Parányi Állatvédő Civil Szervezet elnöke, Németh-Horváth Anita elmondta, január 1-jén ügyeletet tartottak, ezalatt két bejelentés érkezett hozzájuk: egy Egyházasrádócról, egy pedig Toronyból.

Forrás: Unger Tamás

A Fekete István Állatvédő Egyesület gondozásába idén egyetlen kutya sem került, bár több bejelentést is kaptak szilveszterkor és újév napján is. Az állatvédő szervezetek elnökei egyetértenek abban, hogy a közösségi média nagyban növeli az állatok mielőbbi hazajutásának esélyét. A megosztásoknak köszönhetően gyorsan terjed az információ az interneten. Hozzáteszik: egyelőre nem minden kutya talált haza, az év első hetében még találkozhatunk elkóborolt állatokkal. Fontos azt is kiemelni, hogy a szilveszteri tűzijátékozás nem csak a kutyákban okoz riadalmat. A KISZ-lakótelepen elpusztult galambokat találtak az év első reggelén és több helyen eltűntek a madarak az etetők környékéről. Máshol több ló, valamint egy emu is elkóborolt. Az állatvédők hálájukat fejezik ki a civil segítők felé, akik a chipolvasásban és az állatok befogásában, elhelyezésében is a segítségükre voltak.