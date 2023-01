Több mint egymillió forintot költenek városi forrásból a játszóeszközök javítására, hulladékgyűjtők elhelyezésére és egy homokozó kialakítására a Petőfi-telepen. Decemberben közmeghallgatáson kérte a Petőfi-telep játszóterének bővítését, korszerűsítését, valamint a focipálya felújítását Németh Ferenc. Lapunk szintén foglalkozott a témával: „Milyen játszótér az, ahol még egy homokozó sincs?” - hangzott el ottjártunkkor a kérdés.

Írtunk arról is: több, mint 100 gyerek él a környéken, csaknem húsz éve adták át a játszóeszközöket. Ágh Ernő önkormányzati képviselő pedig arról beszélt, többször lobbizott a cél érdekében, régi szívügye a játszótér felújítása. Úgy tűnik, összefogásuk eredményesnek bizonyult, hiszen kedden Nemény András polgármester, Horváth Soma alpolgármester, Ágh Ernő és a városrész több, érintett lakója is találkozott a helyszínen. A fejlemények kapcsán Németh Ferenc örömmel osztotta meg a hírt: november óta születtek még a gyerekek a városrészen, nem ok nélkül szorgalmazzák a játszóeszközök bővítését.