A Brenner János Közösségi Házban működteti a Kőszegi Plébánia a Karitászt – Rábai Ferenc, Kelemen Józsefné és Csesznegi Lászlóné keddtől szombatig reggelente ott készítik elő az élelmiszerosztást. Évek óta napi élelmiszermentést végeznek a Magyar Élelmiszerbankon keresztül, helyi pékségek felajánlásait is köszönettel fogadják – az adventi időszakban még több feladatuk van. Mint megtudtuk, az idén 135 tartósélelmiszer-csomagot állítottak össze – egy részüket házhoz vitték, de a legtöbben személyesen vették át az adományokat. Egy négygyermekes családot, ahol az egyik szülő meghalt, 110 ezer forint értékű mosógéphez juttattak.

Adományszállító sofőrként másokkal együtt Básthy Béla polgármester és Terplán Zoltán alpolgármester is a csapat tagjai, így közelről láthatják, segíthetik az önkéntesek munkáját. A Karitász karácsonyi ajándékosztása után most az önkénteseknek vittek ajándékot a városvezetők. Megköszönték egész éves fáradhatatlan munkájukat, amellyel a város rászoruló családjait segítik.