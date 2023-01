Korábban, a szennyvízrendszer kiépítése során a Kossuth utca egy része – a lejtési viszonyok miatt – nem került a Vasivíz Zrt. üzemeltetésébe, és az önkormányzatra hárult a szennyvízátemelő szivattyú működtetése. Nagyon sűrűn meghibásodott, évente új szivattyút kellett beszerezniük, amely komoly terhet jelentett az önkormányzatnak – idézte fel az előzményeket Szerdahelyi-Bánó Irén, Nemescsó polgármestere, aki 2021 októberében fordult a Belügyminisztériumhoz, és kérte Ágh Péter képviselő segítségét is az ügyben. Decemberben meg is érkezett a hír a 7 millió 960 ezer forintos támogatásról. Épp ekkora összegről szólt a Vasivíz Zrt. árajánlata, a szolgáltató végezte a kivitelezést is. A munkálatok 2022 decemberében befejeződtek: új aknát alakítottak ki, modern, kétszivattyús rendszert építettek. A környéken talán ez a legmodernebb ilyen berendezés.

Már bekötötték a Vasivízhez – ha hiba adódik, ők rögtön észlelik, és kijavítják. Szerdahelyi-Bánó Irén elmondta, a Magyar falu programban is szereztek támogatást: a temetőhöz vezető járda mintegy 8 millió forintból újult meg, zajlik a temető felújítása, az átadót nyárra tervezik. – Ennek a fontos problémának a megoldása, a támogatás is bizonyítja, a kistelepülések számíthatnak a kormányra – mondta Ágh Péter a szivattyú kapcsán. A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: – Nemescsó érdekében számos lépést tehettünk együtt, amelyek réven az önkormányzat, a helyi lakosok és civilek is újabb lehetőségeket kaptak.