- Mozgalmas volt a 2022-es esztendő, hiszen alighogy kijöttünk a koronavírus járványból, kirobbant az orosz-ukrán háború, ami a magyar politikára is rányomta a bélyegét. Közösségünk segítséget nyújtott a menekülteknek, emellett az első negyedév a választásokra való készülődéssel telt. A második parlamenti ciklusban, vagyis a 2018-2022. közötti időszakban elért eredményekről és elvégzett feladatokról ezúttal is kiadvány formájában tájékoztattam a szlovén lakosságot. Az április 3-ai országgyűlési választáson ismét sikerült mandátumot szereznem a szlovén országos lista vezetőjeként, amelyre az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jelölt – idézte az elmúlt esztendő meghatározó eseményeit Kissné Köles Erika, aki immár harmadik ciklusát kezdte meg a szlovén nemzetiség szószólójaként. Emellett az országgyűlés egyhangú döntéssel újra a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága alelnökévé választotta.

-A magyarországi szlovén közösség számára a választásokon túl is kiemelt jelentőségű volt a hátunk mögött hagyott esztendő. A világjárvány miatt 2021-ben el kellett halasztani a népszámlálást, amelyre végül is 2022. október 1. és 2022. november 27. között került sor. A népszámlálás során nyert adatok létfontosságúak számunkra, mert a nemzetiségek jogairól szóló törvény a nyelvhasználati jogok gyakorlását és a települési nemzetiségi önkormányzati választások kiírását a hazai nemzetiségek népszámlálás során regisztrált arányához, számához köti. A népszámlálás fontosságára való tekintettel az Országos Szlovén Önkormányzat elnökével, Holecz Károllyal és a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnökével, Kovács Andreával közösen fórumokat tartottunk a szlovén Rába-vidék településein és a diaszpórában élő szlovén közösségek lakóhelyein annak érdekében, hogy minél többen vallják magukat szlovénnek – tette hozzá a parlamenti szószóló, aki folyamatosan egyeztetett a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályának munkatársaival a szlovén Rába-vidék fejlesztéséről. Ennek egyik első lépése volt az a támogatás, amelyet a magyar kormány biztosított 900 millió forint értékben. A megvalósítást kiemelt területek támogatásával kezdték: megtörtént az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal és a kulturális intézmény tetőcseréje, az Országos Szlovén Önkormányzat megvásárolta a Filó-malmot Felsőszölnökön, amelynek turisztikai és ipartörténeti szempontból is nagy jelentősége van. Orfaluban vendégház épült, de része a projektnek az apátistvánfalvi, a felsőszölnöki és a rábatótfalui kultúrház felújítása is. Azt is fontos megemlíteni, hogy a kis- és középvállalkozók által benyújtott pályázatokat tavasszal elbírálták, és mostanra már a kifizetések is megtörténtek.

- Fontos nap volt számunkra az elmúlt évben február 21-e, amikor a magyar és a szlovén miniszterelnök találkozójára került sor Lendván, ahol a két kormányfő, Orbán Viktor és Janez Janša aláírták a Muravidék és a szlovén Rába-vidék fejlesztését célzó Közös Alapról szóló megállapodást. Ez a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű terület gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködését tartalmazza, amelyhez mindkét ország 5-5 millió eurót biztosít öt éven keresztül. Ugyanezen a napon szignózták a 2022-2025. közötti időszakra vonatkozó magyar-szlovén oktatási, tudományos és kulturális programról szóló megállapodás is – tette hozzá a parlamenti szószóló, majd azt is kiemelte, hogy a Köznevelési, kulturális és egyházügyi albizottság alelnökeként az anyanyelvi hitélet biztosítását kiemelten fontosnak tartja. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart a magyarországi és szlovéniai egyházi vezetőkkel, rendszeresen vesz részt szlovén nyelvű szentmiséken. Nagy szerepe volt abban, hogy a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom megújulhatott, és régi pompájában 2022. március 16-án újra felszentelhette dr. Székely János megyéspüspök.

A szószóló asszony munkájának középpontjában a szlovén közösség megőrzése és megerősítése áll. Ehhez az kell, hogy a terület gazdasági fejlődése látványos legyen. Az elmúlt évek magyar politikájára egyértelműen az volt a jellemző, hogy a kormánytól minden nemzetiségi közösség – így a szlovén is - nagyon sokféle támogatást kapott.

-A szlovén és a magyar vezetés részéről is megvan az odafigyelés, a törődés, ez bizalmat és reményt sugároz a jövőre nézve. A nyelv és a kultúra megőrzése, a munkahelyteremtés, a szakemberképzés, a nemzetiségi oktatás és nevelés biztosítsa kiemelt feladatunk. A jövőnek dolgozunk, így a legfontosabb az, hogy a jövőt képviselő gyerekeknek, fiataloknak lehetőségeket biztosítsunk a legmagasabb szinten. Mindenkinek köszönöm, aki együtt gondolkodik, együttműködik, együtt dolgozik velem, kérem, hogy ez a jövőben is maradjon így. Mindenkinek egészséges, szerencsés, boldog új évet kívánok! - zárta szavait Kissné Köles Erika.