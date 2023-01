A helyszínen, a Boldog Brenner János ligetben elmondta: évtizedek óta elhanyagolt állapotban van az Emlékmű alatti terület, eddig nem jutott forrás a felújítására. A közeljövőben azonban szinte a teljes terület megújul. A rossz lépcsők és az azokhoz vezető utak térkőborítást kapnak. A szánkódombon lévő sétányrész is megszépül - úgy, hogy továbbra is lehet majd rajta szánkózni: oda térkő- és műfűburkolatot terveztek. Az Emlékmű melletti területen is térkövet raknak le, és új funkciót kap: rendezvénytérré alakítják. A Metál Hungária Holding Zrt. ajánlott fel 120 millió forintot, hogy a városnak ezt a népszerű területét megújítsák, így a kiadások nem terhelik majd az önkormányzat költségvetését, tette hozzá a polgármester. A tervek szerint május végéig lezárul a felújítás.