287 méter hosszban, 2,6-4,5 méter szélességben térkő burkolatot kapott a zártkerti rész és a belvárosi övezet határán található Hegyalja utca; a Mélyút utcában közel 200 méteren betonvápás kialakítás történt, 100 méteren aszfaltos: összesen 286 méter hosszban, 2,5-5,2 méter szélességben újult meg. Mindkét utcában csatorna- és ivóvíz-rekonstrukcióra is szükség volt, és megoldották a csapadékvíz-elvezetést.

– A Hegyalja utca megújítására több évtizedes igény és szándék volt – ott szennyvíz- és csapadékcsatorna-problémák, míg a Mélyút utcában a nagyobb esők nyomán lefolyó kőhordalék nehezítették a mindennapokat. Esztétikai és praktikus szempontból is fontos beruházás történt – fogalmazta meg az átadón Básthy Béla polgármester. Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen úgy fogalmazott: – Azzal, hogy ezt a két utcát is fel tudtuk újítani kormányzati támogatással, ismét egy régi kőszegi tervet valósítottunk meg. Az új mentőállomás most épül, de a régi megközelítését is könnyebbé tette a fejlesztés. A Hegyalja utca felújításával pedig egy olyan beruházás valósult meg, amely a későbbiekben akár tovább növelheti Kőszeg vonzerejét, hiszen egy rendkívül egyedi hangulatú helyről van szó, amelyre később akár a turisztikai szakemberek, szereplők is rátalálhatnak.