Huszonötmillió forintból újult meg Náraiban a Lövői utca - tájékoztatott közösségi oldalán dr. Hende Csaba hétfőn.

A Belügyminisztérium pályázatán elnyert 19,5 millió forintból és az önkormányzati önerőből Náraiban a Lövői utcában az útburkolat és a járda alapját is megerősítették az aszfaltozás előtt. Dr. Hende Csaba és Németh Tamás polgármester közösen tekintették meg az elkészült beruházást, amiről az országgyűlési képviselő Facebook-posztban számolt be.

Forrás: Dr. Hende Csaba Facebook-oldala

- A Lövői utca egy mezőgazdasági területre kivezető út, ami mögött többszáz hektár erdő, szántó fekszik. Erősen leromlott az állapota, ám viszonylag kis költségvetéssel még meg lehetett menteni az útszakaszt, ezért pályáztunk annak rekonstrukciójára a Belügyminisztériumnál - mondta el érdeklődésünkre Németh Tamás. Hozzátette: az utca végén már most is vannak új házak, ráadásul továbbiakat is terveznek itt magánberuházásban; ez is a Lövői utca felújítása mellett szólt. A polgármester kitért arra is: az önkormányzat önerőből 2,5 millió forintot fordított az utca egy oldalán lévő járda helyreállítására.