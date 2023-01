- A vármegye elnevezés visszahozatala a magyar történelem ívének kiigazítását jelenti. Egy olyan korszak gyakorlatát ellensúlyozza, amely mindent megtett a magyarság évezredes hagyományainak elfeledtetéséért, és helyére a nemzetköziség torzított szemüvegén keresztül, ideológiai alapon gondosan kiválogatott fogalomkészletet állította - mondta bevezetőjében Kevy Albert, majd így folytatta: a ma aktuálkritikusai – tudatosan, vagy csak a pillanatnyi patriótaellenes áramlatokon sodródva - hasonló tőről fakadó ideológiák mentén támadják a vármegye elnevezést, anélkül, hogy belegondolnának a történelmi kontinuitásba. Többen kozmopolita fogódzók kétségbeesett keresése közben, a kommunista-szocialista fogalmi meghatározottságok bűvkörének rabjaiként visszalépésként, régmúltba révedésként próbálják beállítani a nemzeti önazonosság és önmeghatározás büszke felvállalásának egy újabb, elemi erővel feltörő mozaikdarabkáját.

Az új elnevezés valós kapcsolatot teremt a nemzeti hagyomány, a történelmi múlt és a megélt jelen között -tette hozzá a megyei képviselő, aki arról is beszélt, hogy 950 éven át, 1949-ig voltak vármegyék. Hetvenhárom év kellett a történelmi hagyományokban gyökerező elnevezés visszaállításáig. Ez most egy hosszú időn keresztül megszokott, generációkon átívelő állapot változását jelenti. És mint minden változás először furcsa, esetenként ösztönös ellenállást is kiválthat. Pedig Európa több országában kéz a kézben jár a hagyománytisztelet és a korszerűség.

-Belegondoltak-e jelenünk bősz kritikusai abba, hogy az 1949-es névváltás vajon hogyan érintette a háború utáni változások tükrében a túlélőket, a kommunizmus árnyékában élő milliókat? - tette fel a kérdést Kevy Albert, majd így folytatta: A rendszerváltás több mindenre is esélyt adott. Joggal merül fel tehát a kérdés: miért most van a névváltoztatás? A helyzet most érett meg rá, most sikerült feltörni e téren is a megszokottság nyomasztó burkát. A változás elfogadása persze mindig értékválasztással párosul, ehhez ismerni kell a gyökereinket. Magyarságunk, hovatartozásunk, történelmi hagyományaink, nemzeti karakterünk felvállalása nem gyengíti, hanem erősíti a megélt mindennapjaink minőségét. Keretet ad, az identitás biztonságát. A vármegye, mint közigazgatási egységet megjelenítő elnevezés újbóli használata is hagyománytisztelő módon foglalja keretbe a modern közigazgatási gyakorlat mindennapjait.