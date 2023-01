- A szőlő ilyenkor mélynyugalmi állapotban van, a mostani időjárás ezt nem befolyásolja – osztja meg a tapasztalatait a szőlész-borász. – Hiába van napközben sokszor tíz Celsius fok feletti hőmérséklet, éjszaka még mindig fagyok vannak. A szőlő akkor indul meg, amikor felmelegszik a talaj. Ha február végén lenne a mostani hektikus hőmérséklet-változás, akkor az kihathatna a termésre. Ám ott még nem tartunk.

Alasz László hozzátette: a pincében jelenleg a hordó-rendezés van soron, és készülnek a fehér borok palackozására. A családi pincészet idén egy különleges ital, a jégbor készítésével is megpróbálkozott. A töppedt szemeket december közepén, a nagyfagyokban szedték le. A must most forr.

- A technológiát eddig lépésről lépésre betartottuk, az előjelek biztatóak, így minden esély megvan arra, hogy palackba kerülhet a jellegzetes ízű, nagyon édes, az átlagosnál sűrűbb fehérbor – fejezte ki reményét a borász.

- A kőszegi bornak van keletje, mi főként helyben értékesítünk – tette hozzá Alasz László. – A vevőink már megszokták, hogy nálunk és a gazdatársaimnál minden évben ugyanazzal a minőséggel találkoznak. Vas vármegyében a szőlő területe – sajnos – évről évre csökken. Sok oka van ennek, közte az is, hogy országos szinten, így térségünkben is visszaesett az alkohol, közte a borfogasztás is. A szokások átalakulnak, a minőségi termékeknek azonban megvan a piaca. A kőszegi, vaskeresztesi, csepregi bort zömmel helyben értékesítik.

- Az egykori Kőszeg-vaskeresztesi bortermő vidék területe napjainkra kettőszázhatvan hektár alá csökkent – közölte Böröcz Tamás, a Sopron Borvidéki Hegyközség Kőszeg-Vaskeresztesi Bizottság vezetője. – A térség fő zászlóshajója a kékfrankos, a blauburger, a rozé. A piaci igényeknek megfelelően az új telepítésű fajták többségét a fehér fajták teszik ki, mint például a zöldveltelini, a furmint, az Irsai Olivér, a sárga muskotály. Itt még az útkeresés van, de azt hiszem, sikerült a jó irányban elmozdulnunk.

Böröcz Tamás a 2022-es évről szólva elmondta, jó évjáratot tudhatnak maguk mögött a vasi gazdák. A térséget az aszály kevésbé sújtotta, a minőség és mennyiség is jónak mondható. A borok nagyrésze még a pincékben érik. A kőszegi borok termékleírása alapján egyébként, csak olyan vörösbor hozható fogalomba, amit legalább tizenkettő hónapig érleletek. A fehér fajtáknál ilyen megkötés nincs, ezek közül több, 2022-es évjáratú már kapható.