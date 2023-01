Az évváltás mindig tökéletes alkalmat teremt arra, hogy új szokásokat alakítson ki az ember. Az újévi fogadalmak – bár rengeteg buktatójuk van – azt adják az embernek, amire vágyik, mégpedig a reményt. Az öt leggyakoribb újévi fogadalom a fogyásra, az egészségesebb életmódra, a boldogságra, a spórolásra és a szerelemre vonatkozik, de hamar belefáradnak az emberek, legalábbis a kutatások ezt bizonyítják. A statisztikák alapján az év eleji lelkesedés hamar semmivé válik, mert az emberek nem elég kitartóak. Az elhatározások általában január közepéig jutnak el a megvalósításra tett kísérletig, a legtöbbször azonban egy hónapon belül elhal a motiváció.

Mindössze 8 százalék képes arra, hogy továbbvigye, amit az új év kezdetén eltökélt. A hibát valószínűleg ott követik el a legtöbben, hogy nem elég körültekintetőek, amikor kitűzik magunk elé a célokat. Ezért a realitások talaján kell maradni, a fokozatosság elvét kell követni, beszélni kell az elhatározásról, jutalmazni kell, és ami mindennél fontosabb: kitartónak kell lenni, de semmiképpen nem szabad ostorozni magunkat. A szakértők azt mondják, hogy körülbelül 21 nap alatt válik az új tevékenység szokássá.

– Ha elég elszánt az ember, akkor egy idő után napi rutinná válik a mozgás – mondja Dancsecs Edina, az egyik körmendi fitneszstúdió vezetője, majd hozzáteszi: az elmúlt év végén karácsonyi akciójuk volt, akkor elég sok maszszázsutalványt, napijegyet és bérletet vásároltak náluk saját részre és ajándékba is.

– A Covid-időszakot leszámítva mindig azt tapasztaltuk, hogy az év elején megtelik az edzőtermünk, nők és férfiak egyaránt jönnek, elég sok új arccal találkozunk. Sajnos, a lelkesedés sokaknál hamar eltűnik, pedig mi mindenkinek azt mondjuk: edzőterembe járni nemcsak azért jó és fontos, hogy lefogyjon az ember, ennél sokkal nagyobb motiváló erő, hogy egészségesek legyünk. Azt gondolnánk, hogy a mozgásszegény életmód elsősorban a felnőtt- és időskorúakra jellemző, azonban lesújtó adatok tanúsítják, hogy a legifjabb generációnál nagy számban előfordul, és ez sok esetben komoly gerincproblémával jár.

A körmendi konditeremben nagyüzem volt kedden délután

Fotós: © Szendi Péter

A körmendi fitneszstúdióban a hölgyek inkább a csoportos órákat keresik, nagyon népszerű a funkcionális tréning és a walkenergie. A csoportos órák előnye, hogy új emberekkel lehet ismerkedni, együtt mozogni, táncolni, küzdeni, és a csapat pozitív energiája mindenkit feltölt és motivál. A férfiak a magányosabb műfajt kedvelik, ők szívesebben járnak kondizni egyénileg.

– Akik az év elején újonnan tűnnek fel nálunk, azok általában elég gyorsan abba is hagyják, tavaszig vagy legjobb esetben nyárig tartanak ki – teszi hozzá a körmendi edzőterem vezetője, aki ennek ellenére minden évben bizakodó. Most is reménykedik, hogy aki elkezd mozogni, az annyira megszereti, hogy a életformájává válik és ragaszkodik hozzá, merthogy a mozgás örömforrás is egyben. Gergácz Péter, az egyik szombathelyi edzőterem vezetője azt mondja: az idei lesz a Covid után az első olyan évkezdés, amikor teljes gőzzel tud működni konditerme, de a korábbi évekre alapozva ezúttal is arra számít, hogy 20–30 százalékkal nő meg náluk a forgalom az év első hónapjaiban. Mint mondja, sokan újévi fogadalom okán kezdenek el mozogni, ám olyanok is megfordulnak náluk, akik szeretteiktől kapnak bérletet karácsonyra – ösztönzésképp.

Legtöbbjük a lendületet már az első havi bérlet lejárta után elveszti, mások akár márciusig is kitarthatnak. Az edző szerint ahhoz, hogy a januárban megszerzett lendület az év hátralévő részében is megmaradjon, fontos, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát. Emellett ösztönző hatással lehet az emberre az is, ha társaságban, barátokkal jár el mozogni, egy idő után pedig a már szemmel is látható változások, illetve a közérzetben történő javulás is motiválhatja abban az illetőt, hogy kitartson a sport mellett.