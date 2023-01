- A 2021-ben megjelent Őrség magazinunk az alsóőri Szabó Ernő, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület egyik alapító tagjának életét mutatta be. Ernő bácsival több órányi háttéranyagot, interjúkat készítettünk a magazinhoz. A beszélgetések közben számtalan tájszót használt, amin olykor jót mosolyogtunk együtt, néha nem is ismertük ezeket a szavakat. Ezért készítettünk egy szótárt száz szóval: leírtuk a burgenlandi magyarság által használt tájszót, az irodalmi magyar nyelvben használt változatát és a német megfelelőjét. Ezt megelőzően közzétettünk egy felhívást, amiben azt kértük az olvasóktól, küldjenek olyan tájszavakat, amiket a mindennapi nyelvben használnak – tudtuk meg Molnár Barbarától. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa azt is elmondta, hogy az egyesület Facebook-oldalán szeretnék a lassan kétéves kezdeményezést továbbvinni. Heti egy alkalommal osztanak meg egy-egy tájszót, amit a burgenlandi magyarság ma is használ a hétköznapokban Felsőőrött, Alsóőrött, Őriszigetben és Felsőpulyán.

- Nem tudományos vagy nyelvészeti szempontból közelítjük meg a témát, mivel ezt a felsőőri származású nyelvész, Imre Samu már ötven évvel ezelőtt megtette. 1973-ban jelent meg a Felsőőri tájszótár című könyv, amely hangot ad a burgenlandi magyarság szóhasználatának és ma is működik olyan intézmény az Őrvidéken, amely a tudományos kutatómunkát végzi a tájnyelvvel kapcsolatban – tette hozzá Molnár Barbara, aki arról is beszélt: jó tapasztalataik vannak a Facebook-bejegyzések kapcsán. Követőik között sokan érdeklődnek a burgenlandi magyarok nyelvhasználata iránt, ők sokszor megvitatják a szavak eredetét, hogy melyik nagyszülőtől vagy dédszülőtől hallották. A legkedveltebb és a burgenlandi magyarok nyelvhasználatára legjellemzőbb szavak között van a bincsül, aminek a jelentése kívánni: “Mit bincsülsz Weihnachtnira?” (Vagyis: „Mit kérsz karácsonyra?”) Vagy ott van például a kikelle - ami az alsóőri nyelvhasználatban zöldborsót jelent.