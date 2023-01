- A Nagy Kunszt elnevezést a férjem találta ki. A német Kunst szóból ered, ami azt jelenti: művészet – mondja elöljáróban Molnár Eszter, aki eredendően körmendi származású, most Budapesten él. Színészként végzett a Békéscsabai Jókai Színház stúdiójában, egy darabig ott - a békéscsabai színházban - is dolgozott, aztán a festészet felé fordult. Korábban Sodics László és Balogh István Péter festőművészeknél is tanult festeni, később a kanadai nagyvárosban, Montréalban próbálta ki magát utcai festőként. Azt mondja, talán nincs is a világnak olyan pontja, ahol annyira nyüzsgő lenne a kulturális és a művészeti élet, mint ott.