– Az elmúlt évben közel negyven programot szerveztünk, de a fő csapásirány a Hétdombi vidéki élet sorozat befejezése volt. Ezt még 2020-ban kezdtük, de a koronavírus miatt csak tavaly tudtuk lezárni. A rendezvényekhez Leader pályázati támogatást kaptunk, ebből valósítottuk meg hagyományőrző eseményeinket, például a húsvétot, a pünkösdöt vagy a gyümölcsész napot is – mondta Földes Tímea egyesületi elnök, aki arról is örömmel számolt be, hogy a hungarikumpályázatnak köszönhetően megújult a helyi múzeum teteje. Ez nagy beruházás volt. A megugrott költségek miatt a helybeliek saját erővel, közösségi munkával is támogatták a kivitelezést, ezért mindenkinek köszönet jár.

Tavaly végre megünnepelhette 20. születésnapját a helytörténeti múzeum, ami valójában már a 22. volt, hiszen a kerek jubileum megtartására a Covid miatt szintén nem volt lehetőség 2020-ban. Az Együtt Nádasdért Egyesület közfeladat-ellátási megállapodás szerint működteti a művelődési házat: civil szervezeteknek segít, kulturális és művészeti programokat szervez, sőt a helyi termelői piacot is koordinálja. Utóbbira az elmúlt évben 28 alkalommal volt példa. Idén is lesz piac: minden páros szombaton.

– Nagy volt az öröm, amikor megtudtuk, hogy az NKA Magyar géniusz programjában – amelyet a Kárpát-medence különböző pontján megvalósuló programokra írtak ki – a maximális 10 millió forintot nyertük meg. A támogatásból hat nagyobb programot valósítunk meg, a hagyományőrzésre és a helyi termékekre fókuszálva. Az első rendezvényre a tervek szerint pünkösdkor kerül majd sor – mondta zárásként Földes Tímea, aki kollégáival a havonta megjelenő Hétdombi Hírek című újság készítésében is nagy szerepet vállal.