A vizsgákat egységesen január 21-én 10 órától tartják – a tesztet csak azoknakkell megírniuk, akik olyan középfokú iskolába adják be a jelentkezési lapjukat, amelyik a központi felvételi eredményét is figyelembe veszi, rangsorolvaa jelentkezők között.Mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbelin 45 perc alatt tíz feladatot oldanak meg a diákok, tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Avizsga elsődlegesen a középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolában Imre Julianna igazgatótól megtudtuk: 192 tanulójukból 18-an nyolcadikososok, közülük négyen írnak felvételit.

– Hosszú folyamat volt eljutni a felvételiig és hogy eldőljön, ki melyik iskolába adja be a jelentkezését: nyílt napok, pályaorientációs foglalkozások és mérés, a továbbtanulási lehetőségekről való tájékoztatók, külső előadók látogatása előzte meg a döntés – hallottuk tőle. Azt már Iliás Márta, a nyolcadikosok osztályfőnöke, magyartanárja osztotta meg, hogy hetente egy-egy plusz tanórájuk volt a felvételire készülőknek, heti váltásba nmatematikából és magyarból is. Hetedik osztály óta könyvből, feladatlap-gyűjteményből, letöltött feladatlapok alapján is dolgoztak azokkal, akik várhatóan felvételiznek. Ketten a próbafelvételin is túl vannak.

Fotós: Unger Tamás

A pedagógus hangsúlyozta: a feladatlapok részben a tárgyi tudásra építenek, még inkább a meglévő tudás alkalmazására, és nagyon fontos az általános tájékozottság is. – Egyénileg, személyre szabottan adok tanácsot a vizsgára: ami jól megy, azt oldják meg előbb, és később térjenek vissza ahhoz a feladathoz, amiben kevésbé biztosak. A vizsga visszajelzést ad, jó önismeret is kell hozzá, és nem árt a kudarcra is felkészülni lélekben: még a legjobb képességű diákoknál is előfordulhat, hogy nem sikerül fényesen. Temesi Flóra és Horváth Sarolta az iskolai alkalmakon kívül is jártak felkészítésre. Flóra állatorvos szeretne lenni, vagy legalább állatokkal foglalkozni. Lukácsházán lakik, Kőszegre, a Jurisich-gimnáziumba készül, és meglehetősen izgatott, ami a felvételit illeti. A nyelvtani résztől tart, matematikából pedig az egyenletek felállításától. Saci nagyon eltökélt, tudja magáról, hogy a stresszhelyzetekben felpörög, nem jó, ha túl nyugodt. Matematikából legalább egy feladat mindig kifog rajta, jegyezte meg. Szombathelyre, a Bolyaiba járt felvételi felkészítőre péntekenként. Nyílt napon is járt az iskolában, egyértelműen oda szeretne bejutni. Osztályfőnökük szerint mindketten nagyon kreatívak, céltudatosak, és lehet rájuk számítani.Bárhová kerülnek, jól jár velük az iskola.

A szombathelyi Boldog Brenner János iskolába 838-an járnak. A nyolcadik évfolyamon egy gimnáziumi és három általános iskolai osztályuk van – az 59 nyolcadikos közül 21-en jelentkeztek az iskolán keresztül a központi írásbeli felvételire, és volt, aki egyénileg adta be a jelentkezését. A 8.c-be kopogtunk be először: náluk 22-ből 11-en írnak felvételit.

– A négy év alatt folyamatosan készültünk, és heti egy tehetséggondozó órát beiktattunk, magyarból hétfőnként a 0. órában találkoztunk a felvételire készülőkkel. Típusfeladatokat gyakoroltunk: egyik alkalommal csak hangtant, máskor szófajt vagy szövegértést. A nyolcadikosokkal bekapcsolódtunk az Országos Magyar és Matematika Próbafelvételibe. A finisben pedig azokra a témákra koncentráltunk, amelyek több fejtörést okoznak: mint a mássalhangzó-törvényszerűségek, a közmondások és a szófajok. Most az utolsó héten minden nap kapnak a felvételire felkészítő 5 perces feladatokat. Lelkileg is támogatom, bátorítom őket: soha semmit ne hagyjanak üresen a feladatlapon, osszák be jól az időt – foglalta össze Morosits Eszter magyar-történelem szakos tanár.

Az osztályból Horváth-Feiner Lotti a Művészetiben szakgimnáziumban írja a felvételit. Speciálisan készült: heti háromszor járt rajzórára, kétszer magántanárhoz, pluszban a Művészetibe is különfoglalkozásra – minden vágya, hogy felvegyék. A matematika feladatsortól tart kicsit, azon belül a mértékegység-átváltásoktól, magyarból a mássalhangzó-törvényektől és a szófajoktól. Ha mégsem sikerül a felvételi, arra az esetre is van forgatókönyv, másik két suliba is jelentkezett. Ács Dávid tanár úr több nyolcadikos osztályban tanít matematikát a Boldog Brenner iskolában. Most először készített fel végzősöket a felvételire, így ő is megmérettetik. A szöveges feladatoktól tartanak leginkább a diákok, azt tapasztalta.

A 8.b-s Molnár Zsófia különleges helyzetben van: a továbbtanulásához, mint kiderült, egyik iskolában sem követelmény a felvételi, ő mégis kíváncsi, hogyan teljesít egy ilyen szituációban. Rengeteget készült, szeretne jól teljesíteni és izgatottan várja a szombatot. Kőszegre az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnáziumba vagy a Boldog Salkaházi Sára Technikumba készül. Az utóbbiban oktatási szakasszisztens képzésre jelentkezik, ami illeszkedik a terveihez: óvónőnek készül.

A vármegyében hét középiskola tart saját felvételi vizsgát szombaton – az az egyik aSzombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum. Kérgesné Gerhát Krisztina általános igazgatóhelyettestől megtudtuk, intézményükben hatvan tanuló hat tanteremben írja majd a vizsgát. Azt kérték tőlük, hogy 9.30 és 9.45 között érkezzenek meg, utána foglalhatják el a helyüket. A művészetinek sok a vidéki diákja, akik a lakóhelyükhöz közeli iskolában írnak majd felvételit. A felvételire jelentkezettek számából tehát nem lehet következtetni arra, hogy hányan szeretnének bekerülni az intézménybe.