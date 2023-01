Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke a hódot mutatta be, kiemelve, hogy az 1990-es évektől először a Murán találkozott a korábban kihalt rágcsálóval, majd egyre többször látta az állat nyomait a Kerka és a Rába mentén is.

- Sokféleképpen ítélik meg a hódot. Az elmúlt években több véleményütköztetésnek voltam tanúja, tény, hogy az állat a helyi ökoszisztéma öntevékeny harcosa, a legnagyobb testű rágcsáló, amelynek kicsinyei már 16 napos koruktól rágják a fákat – mondta az előadó, aki arra is kitért, hogy az utolsó állatot Magyarország területén 1854-ben lőtték ki, a feljegyzések szerint Ács környékén. Az állat visszatelepítése 150 év eltelte után sikeres volt, aktív tevékenysége a vizes élőhelyek környékén – a vízpartoktól 10-20 méteres távolságban - egyértelműen látható.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, muzeológus Hegyháthodász település elnevezéséről beszélt, amely a királyi hódvadászokhoz kapcsolódik. Emellett az is bizonyított, hogy a település népe a királyt szolgálta, élelemmel vagy egyéb extra dologgal, valószínűleg hódprémmel is. A történész egy felnagyított, 1236-ból való oklevélmásolatot is mutatott, amelyben Hodász, Halastó és Szarvaskend településekről is szó van.

Horváth Tamás, a helyi pálinkafőzde tulajdonosa is bemutatkozott, de előtte kihirdették a Hód-totó nyerteseit. Kézműves csokoládét és hegyháthodászi pálinkát nyert Horváth Magdolna, Rodler Katalin és Nagy Anita. Csonka István, a közeli Katafáról érkezett hobbiszakács – a Hodászi Mustra főzőversenyének többszöri győztese - vaddisznó pörköltet készített segítőivel, amit galuskával és dödöllével kínáltak minden vendégnek. A szomszédos sátorrészben Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, Venesz-díjas Olimpiai Aranyérmes Mesterszakács készített ínyencségeket.

- Az 1840-es években jelent meg Czifray István Magyar Nemzeti Szakácskönyve, ebben olvashatunk két receptet, az egyik a hódtalp elkészítéséről szól. A másik a Hód mártásban elnevezésű étel, ennek receptjét modern stílusban gondoltuk újra, ezt kóstolhatják meg a vendégek dödöllével, tökmagolajjal. A másik ételünk alapja vörösboros lecsó, amelyre pácolt húst teszünk, emellett egy almás, vasi vadkörte pálinkával illatosított variáció is kerül a kínálótálkákba – tájékoztatott az ismert mesterszakács.

Ha az ínyenc fogások után valaki édességre vágyott, az is sokféle finomságból válogathatott. Mindjárt a bejáratnál a Hód-ász fantázianevű csokoládés édességet lehetett megkóstolni, de voltak klasszikusok is, például képviselőfánk, mézes krémes, hatlapos és Lajcsi szelet. Nem csak a szemet gyönyörködtette, hanem az íze is isteni volt a grillázsból készült majdhogynem életnagyságú hódnak, amelyet a kustánszegi Kovács Aladár Zoltánné hozott kóstolónak a fesztiválra. Délután kulturális programok várták az érdeklődőket, akik érkeztek is szép számmal folyamatosan. Nem lehet elvitatni, nagy sikere volt a fesztiválnak, amelyen egy preparált hódot is kiállítottak, ezt a szervezők a Premontrei Gimnáziumtól kapták kölcsönbe a rendezvényre.