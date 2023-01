Ahogy az élet minden területére, úgy a horgászatra és a halgazdálkodásra is rányomta bélyegét a szomszéd országban zajló háború miatti erős infláció – és hatásai. Az ágazatot drasztikusan nehéz helyzetbe hozta az elmúlt két év aszályos időjárása is: az év második felére közel a duplájára emelkedtek a halárak. Az általános működési költségek – más gazdálkodó szervezetekhez hasonlóan – az egekbe szöktek, s az eddig elért és biztosított horgásztatási színvonal fenntartása is jelentős kihívás elé állította a szervezetet. Jó hír ugyanakkor – emelte ki Puskás Norbert –, hogy a 2021-es rekordév után a tavalyi esztendőben soha nem látott magasságba, egészen pontosan 12 002 főre emelkedett a taglétszámuk. Hozzátette, nagy öröm, hogy a gyermek állami jegyet váltó pecásaik száma 1833 fő volt, 52-vel több az előző évihez képest.

– A horgásztagság gyarapodása mellett kiemelt célunk, hogy az általunk hasznosított horgászvizekre egyre többen váltsanak területi horgászjegyeket. Az áremelkedések ellenére a felnőtt horgászok közül összesen 3534-en találták meg a kikapcsolódási lehetőséget a vasi vizek partján, ami 42 fővel több, mint a 2021. évi létszám. A gyermek horgászok tekintetében is örömteli tény, hogy a korábbi 784 darabos éves jegyváltási számot sikerült 811-re növelnünk. Halászati őr kollégáink segítségével az év elején még jelen lévő járványhelyzet ellenére folyamatosan tartottunk vizsgákat, 515-en szereztek horgászvizsgát az évben – fogalmazott az ügyvezető elnök, és megjegyezte, az ingyenes horgászvizsga lehetősége nem jelenti azt, hogy a felkészületlenül érkező horgászjelöltek minden esetben bizonyítvánnyal is távoztak – 76-an pótvizsgázni kényszerültek.

Puskás Norbert szólt arról is, hogy a korábbi évektől eltérően a rendkívüli mértékben megemelkedő halárak költségnövekedéseit már csak részben fedezték a 2022. évi horgászengedélyárak emelései. Így a legfontosabb cél a fogható méretű halakból a haltelepítések szinten tartása és a folyamatos beszerzés, kihelyezés volt. Az aszály miatt az év egyes időszakaiban már az is eredmény volt, ha a legnépszerűbb halból – a pontyból – a szükséges mennyiséget tudták biztosítani egy adott horgászszervezetnek a termelők.

A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervekkel és a horgászok igényeivel összhangban a legnagyobb menynyiségben 59 218 kilogramm fogható méretű pontyot telepítettek, továbbá 14 516 kilogramm keszegféle és 1418 kilogramm fogható méretű ragadozó hal (csuka, harcsa, süllő) került a vasi vizekbe. Az ügyvezető elnök emlékeztetett, kiemelt feladatként tekintenek a meglévő horgászvizek fejlesztéseire, versenyek szervezésére. A szövetség által rendezett versenyek 2022- ben szinte mind telt házzal és a horgászok visszajelzései alapján magas színvonalon valósultak meg. Ezek közül is kiemelkedik a Method Feeder országos bajnokság döntője, mert Vasban országos egyéni bajnokság döntőjének megrendezésére még nem volt példa a szövetség történetében.

– A szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a magyar kormány és az Európai Unió támogatásával a 199 915 797 forint támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került december végén, így jövőre megnyílik a lehetőség a vasi vizek további töretlen fejlődésére – zárta gondolatait az ügyvezető. Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekről és az új elnyert projekt fejlesztési céljairól a következő alkalommal beszámolunk.