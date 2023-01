Vas vármegyében – az országban talán már csak egyedüliként – 2024 június végéig még nem a katasztrófavédelem, hanem két cég látja el a kéményseprést: a Vasi Füstfaragók Kft. Szombathelyen, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. munkatársai a többi 215 településen teljesítenek szolgálatot. A törvény értelmében ma már csak akkor kell menniük, ha hívják őket, de elkerülvén a téli hónapokban a hosszú várakozási időt, ütemterv szerint egész évben dolgoznak. – Úgy tapasztaljuk, most különösen nagy szükség van erre: sokan át-, illetve visszaálltak a szilárd tüzelésre. Most mindenki kandallót és cserépkályhát épít, az ehhez szükséges engedélyt pedig hol megkérik, hol nem – mondja Tóth Lajos, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. műszaki igazgatója, majd említ egy példát: a húsz éve nem használt kéményen műszaki vizsgálatot kell tenni, mielőtt újra működésbe léptetik.

Nagyon nem mindegy az sem, milyen, mekkora kéményre milyen tüzelőberendezést kötünk – minden esetben hő- és áramlástechnikai számítást kell végezni, mert ha a kettő nincs szinkronban egymással, ha túl kicsi a kémény, nem szállítja el a nagy füsttömeget. A szakember elmagyarázza azt is: a gravitációs gázkészülékek a helyiség levegőjét használják, tehát azt pótolni kell. A korszerű nyílászárókon azonban szinte semmi levegő nem megy be a lakásba, így gondoskodni kell a szellőzőnyílásokról. A turbós kazánok általában kívülről szívják és oda is viszik ki a levegőt. Ebben az esetben szén-monoxid-visszaáramlás csak akkor fordulhat elő, ha a csövek közti gumigyűrű elhasználódott; ilyenkor azonban a modern készülék azonnal letiltja magát. A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezéseket évente, a gázüzemű és zárt rendszerű berendezések égéstermék-elvezetőit pedig kétévente célszerű ellenőriztetni. Szén-monoxid-érzékelő felhelyezését minden esetben javasolja Tóth Lajos.

– A megfelelő típusú, bevizsgált, garanciális készülék életet menthet. Előfordulhat vakriasztás, például ha lemerül az elem, de inkább szólaljon meg feleslegesen, mint hogy egyszer tragédia történjen – teszi hozzá. Baj forrása lehet a nem megfelelő tüzelőanyag – többek között a vizes fa – választása, továbbá probléma adódhat abból is, ha korán elzárják a rendszert, nem adnak neki elég levegőt, ezáltal nincs teljesen megfelelő égés. Magyarázza: a lehűlt füstgáz, amikor eléri a harmatpontot, kicsapódik a kéménybe.

Ez fekete kátrányosodást okoz, és az el nem égett anyagok meggyulladhatnak – egy szikra elég ehhez. Adódott már többször probléma abból is, ha egy légtérben működött a kandalló, cserépkályha és a konyhai szagelszívó. Ilyenkor ugyanis megfordulhat az áramlás, azaz aminek ki kéne mennie, az visszajön. Az előírás szerint ilyen esetekben csak a belső keringetésű szagelszívó használata megengedett. Tóth Lajos hangsúlyozza: a szén-monoxid színtelen, szagtalan, nem nehezebb a levegőnél – nehéz észrevenni, kering a meleg levegővel együtt. A kéményseprői szolgáltatás a lakosság számára ingyenes, a vállalkozásoknak kiszállást és kéményenként meghatározott összeget kell fizetniük. Az elővigyázatosság azonban életet menthet.