A tárcavezető arról számolt be, hogy a svájci tulajdonosi hátterű vállalat állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központjában, Magyarországon a fejlesztés nyomán 30 százalékkal fog bővülni a termelés, a jelenlegi 90 százalékos exportarány pedig 95 százalék fölé nő a várakozások szerint. A Nestlé két éve 50 milliárdos, tavaly 35 milliárd forintos fejlesztést indított el Bükön, amit most még tovább fokoz: 140 milliárd forint értékben valósít meg beruházást. Ennek során 35 ezer négyzetméteren új gyártóüzemmel és 16 500 négyzetméteres raktárral bővítik telephelyüket. A beruházás állami támogatás nélkül, vállalati finanszírozásban valósul meg – erről már Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője számolt be.

Kiemelte: annak érdekében, hogy a Büköt érintő kedvező döntés megszülethessen, komoly együttműködés kellett, hogy a beruházási környezet vonzó legyen a cég vezetésének. – A Nestlé a világ számos pontján rendelkezik gyáregységgel. Ahhoz, hogy Magyarország mellett döntsenek ismét, szükség volt a megfelelő önkormányzati, kormányzati együttműködésre, amelyben a Külgazdasági és külügyminisztérium Szijjártó Péter vezetésével jelentős érdemeket szerzett. Megjegyezte még: az elmúlt időszakban megvalósuló büki fejlesztések összértéke 260 milliárd forint, ami nemcsak a régió, hanem az ország egyik legnagyobb beruházási összegét jelenti.

– Az új beruházásnak nemcsak munkahelyteremtő, de keresletélénkítő hatása is van, hiszen ezzel tovább emelkedik magyar beszállítóktól érkező mezőgazdasági alapanyagok mennyisége – közölte Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója.

Dr. Németh Sándort, Bük polgármesterét arról kérdeztük, mit jelent a városnak a mostani fejlesztés. – A település ipari lába erősödik a beruházás által. Előrelépést jelent a foglalkoztatásban, növeli a település válságállóságát, a környék gazdaságát áttételesen is erősíti, hiszen egyre nő a környékbeli beszállítók aránya. Bük demográfiai helyzetét is javítja, és infrastruktúra-fejlesztést von maga után – összegzett a városvezető.