A fiatalok ötödének nincs semmilyen jövedelme, további 20 százaléknak 100–199 ezer forint jut, 11 százalékuk pedig 300 ezer forint feletti bevételről számolt be, derül ki az egyik pénzintézet (K&H) ifjúsági indexéből. A „felnőtt” fizetésekhez hasonlóan a fiatalok jövedelme is növekedésben van. A pénzintézet 19–29 évesek körében végzett reprezentatív felmérése szerint a múlt év utolsó negyedévben a megkérdezettek személyes nettó jövedelme átlagosan 143 ezer forintot tett ki. Ez az összeg lényegében megegyezik az előző negyedévben mért 142 ezer forinttal, egyúttal 16 százalékkal haladja meg a 2021 utolsó három hónapjában mért szintet. Fontos azonban megjegyezni, hogy egy az egyben nem lehet összemérni a fizetésekkel a személyes jövedelmeket, utóbbiakba ugyanis beletartoznak egyebek mellett a szülőktől kapott támogatások, az alkalmi vagy rendszeres munkával szerzett keresetek, az esetleges ösztöndíjak valamint az egyéb bevételek is. A 2012 óta eltelt időszakban minden negyedévben elkészült felmérés szerint a fiatalok személyes jövedelme 2017 közepéig 100 ezer forint alatt volt – mégpedig a 70–90 ezres sávban mozgott –, azt követően lépte át a 100 ezer forintos szintet, 2021 elejétől a múlt év végéig pedig 120–140 ezer forintot tett ki. A személyes jövedelmek mediánja 87 ezer forint volt, vagyis a 19–29 évesek fele ennél nagyobb összeghez jut minden hónapban, a többiek azonban ennél kevesebbet kapnak.