Veteményezés, burgonyaválogatás, savanyúságkészítés - A kelédi járási mintaszövetkezetben jártunk - videó

A növényeket, a jószágot nem igazán érdekli, hogy a külvilágban nehézségek vannak. A magokat el kell vetni, a zöldséget fel kell dolgozni, az állatokat el kell látni. A kelédi szociális szövetkezetben télen is nagyüzem van. Feiler Ferenccel, aki a település polgármestere is egyben, rövid körútra indultunk. A termékeket az öt saját tulajdonú boltjuk mellett Vas vármegye szerte értékesítik. Jut belőle a közintézményeknek is.