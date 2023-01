Mintegy húszan gyűltek össze a helyi vegyesbolt előtt a szemétszedési akcióra. -Máskor is volt hasonló programunk, de inkább tavasszal. Most az enyhe idő és az iskolai szünet miatt döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes közösségi eseményt. Településünkre Szentgotthárd, Felsőszölnök és Ausztria felől lehet eljutni, ezek az utak forgalmasak és sajnos, elég szemetesek is - mondta Monek Zsolt, Alsószölnök polgármestere, majd hozzátette: a falun belül rend van, ott mindenki ügyel a tisztaságra.