A szentgotthárdi önkormányzat 2020 októberében döntött a 227 önkormányzati lakás lakbérének emeléséről. A növekedés mértéke nem egységes, függ a lakás komfortfokozatától, illetve attól is, hogy szociális, költségelvű vagy piaci alapon történik-e a bérbeadás. Korábban a koronavírus-járvány miatt nem változtattak a díjakon, viszont ez év január elsejétől életbe léptek a magasabb árak.

Őriszentpéteren mindössze három bérlakás van az önkormányzat tulajdonában, az egyik a kis iskola mellett, a másik a központban, az egykori gyermekorvosi rendelő fölött, a harmadik pedig a fogorvosi lakás. - Nem emeltünk bérleti díjat, nem akartuk ezzel terhelni a lakókat, sőt adókat sem emeltünk január elsejétől - mondta Őr Zoltán polgármester.

Bükön tíz összkomfortos, illetve tizenhat komfortos önkormányzati bérlakás található. A bérleti díjat 2018 óta nem emelték, az idei képviselő-testületi ülésen viszont napirendre került ez a téma. Piaci alapon az összkomfortos lakások bérleti díját négyzetméterenként 850 forintra, a komfortos lakásokét pedig 600 forintra emelték. Az önkormányzat azonban szociális helyzettől függően kedvezményt is biztosít – közölte dr. Németh Sándor polgármester.

Csepregen 2023. január 1-én lépett hatályba a módosított rendelet a bérleti díjak emeléséről – tájékoztatott Horváth Zoltán polgármester. Az összkomfortos lakások bérleti díja piaci elven négyzetméterenként havonta 1000 forint, szociális helyzet alapján a komfort nélküli lakások esetében a díj összege 200 forint, a komfortos esetében pedig 550 forint lett. A városban 13 összkomfortos, 17 komfortos 9 komfort nélküli önkormányzati tulajdonú lakás van.

Összesen mintegy 250 bérlakás van a celldömölki önkormányzat tulajdonában, ebből 190-et szociális, a többit költségelvű alapon adják ki - tájékoztatta lapunkat Farkas Gábor, a város jegyzője. Mint mondta, a bérleti díjak 2017 után idén január 1-jétől változtak először. A költségelvű ingatlanok bérlése átlagosan 20 százalékkal kerül többe havonta. A szociális bérlakások díjszabása esetén azok komfortfokozatát és elhelyezkedését is figyelembe veszik, ebben az esetben mintegy 10-20 százalékkal kell többet fizetnie a lakóknak. Farkas Gábor szólt arról is: bár százalékban nagynak tűnhet az árváltozás, a díjak továbbra is jóval kedvezőbbek a piaci alapú értékesítésnél. Egy közepes méretű lakásért például korábban 13, most nem egészen 16 ezer forintot kérnek.

A körmendi képviselő-testület még a 2022 júniusában döntött arról, hogy 2023. január 1-től emeli a lakbérek díját. Az elfogadott rendeletmódosítás minimálisan 10 százalékos mértékű díjemelést tartalmazott differenciáltan a lakások komfortfokozatára tekintettel. Ezt megelőzően egyébként a 2019-es esztendőben történt minimális díjemelés. A módosításra azért volt szükség, mivel az elmúlt években jelentősen megemelkedtek azok a költségek, melyet az önkormányzat a bérlakások

karbantartására fordított, valamint tovább nőtt az árkülönbség az albérleti díjak, valamint az önkormányzati díjak között. Az albérleti díjak lényegesen magasabbak még a piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakások lakbéréhez viszonyítva is. Körmend tulajdonában 278 lakás van, melyek fenntartását a városgondnokság végzi.

Sárváron összesen a csaknem 6500 lakóegységre 170 önkormányzati bérlakás jut. Kondora István, a város polgármestere elmondta, tavaly nyáron a képviselő-testület elhatározta, hogy felülvizsgálják az önkormányzati bérlakások rendszerét. Ahogy megfogalmazta: az igazságosság elve alapján igyekeznek megszabni a jogosultságokat és a lakbéreket is. Az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet jelenleg előzetes törvényességi ellenőrzésen van a kormányhivatalnál. Amennyiben sikeresen átmegy az ellenőrzésen, a jövő hónapban el is fogadhatja azt a képviselő-testület. A módosított rendeletnek megfelelően az új bérleti díjak április 1-jén lépnének életbe: az összkomfortos szociális lakások és a fiatal házasok otthonainak bérleti díjai 606 forintra emelkednek négyzetméterenként. A költségelven bérbe adott ingatlanok négyzetméterárát 1212 forintra, míg a piaci áron bérbe adottakét 1818 forintra emeli az önkormányzat.

