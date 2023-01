A létesítmény igazi kuriózumnak számít, ötvöződnek benne a múzeumi elemek és a szabadulószobák izgalmai. Virtuálisan találkozhatunk III. Béla királlyal, egy ciszter szerzetessel, a hadvezér Montecuccolival, egy nemes kisasszonnyal és a hajdani miniszterelnökkel, Széll Kálmánnal is.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere elsőként arról beszélt az átadón, hogy jelentős dátum ez Szentgotthárd történetében, hiszen az ünnepségen több magas rangú személyt is lehet köszönteni, köztük V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, Majthényi Lászlót, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökét, Kissné Köles Erikát, a parlament szlovén nemzetiségi szószólóját és Metka Lajnšček-et, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdifőkonzulját.

-Az Időutazó Múzeum azzal a céllal jött létre, hogy a helyieknek és az ide látogatóknak is különleges, semmihez nem fogható élményt nyújtson. Elvárásként az szerepelt a pályázatban, hogy többfunkciós, interaktív legyen a létesítmény komplex turisztikai szolgáltatással, emellett információs- és látogatóközpontként is funkcionáljon, amely időjárástól független, bármikor látogatható, használható. Az épület illeszkedik a városképbe, előterében egy úgynevezett szabadtéri amfiteátrum is helyet kapott, amely kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas – részletezte a polgármester, majd megköszönte Majthényi László megyei elnök a támogató hozzáállását, amelyet a nagyszabású projekthez nyújtott.