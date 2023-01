A magyar kultúra napja mindig jó apropó, hogy kiállítást nyissanak a körmendi gimnáziumban. Így volt ez idén is, ezúttal dr. Literáti-Nagy Ferenc fotóiból válogattak össze egy tárlatra valót.

A miskolci születésű fotóművész a szerencsi általános iskolában kezdett fényképezni egy akkoriban 330 forintért kapható SMENA-8 típusú, filmes fényképezőgéppel, ezt váltotta édesapja Werra gépe.

Ferenc a fotózás szenvedélyét magával vitte a gimnáziumba, majd az orvosi egyetem fotóklubjába is. Sokszor fotózott eseményeket, de örömmel készített tájképeket, természetfotókat is. Több mint két évtizede járt először Kenyában, ahol páratlan sorozatot hozott össze. Ezután jött a többi utazás Skandináviába, a Bajkál-tóhoz, Brit Kolumbiába, Patagóniába, Namíbiába és Ománba, hogy csak néhány országot, tartományt említsünk a sok közül, hiszen alig van a világnak olyan szeglete, ahol a doktor úr még nem járt.

A koronavírus járvány alatt Magyarország természeti szépségeinek bemutatására törekedett, képei hazai és nemzetköz pályázatokon is nagy sikert arattak. -Az utazás izgalma, a felfedezés öröme, az ismeretlen szépségek megismerésének és fotók általi megörökítésének vágya vezeti dr. Literáti-Nagy Ferencet az alkotómunka során – mondta a megnyitón Fekete Tamás.

-1960-as évjárat vagyok. Kisdobos korom óta kattintgatok, sokat bújtam a házilagos fekete-fehér labort. Nagyobb iskolás koromban riportfotós voltam, majd az utazásaim során készítettem felejthető képeket. Két-három éve belekeveredtem egy csapatba, és beleszerettem a természet megörökítésébe, de maradt az élményfotózás is. Elsősorban saját örömömre diaporámákat is összeállítok. Ha a képeim másnak is tetszenek, annak örülök – tette hozzá dr. Literáti-Nagy Ferenc.