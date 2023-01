Egyre népszerűbb a horgászat Magyarországon, ezt bizonyítják a vasi adatok is: az áremelkedések ellenére a felnőtt horgászok közül összesen 3808-an váltották meg állami jegyüket tavaly január 30-ig és találtak kikapcsolódási lehetőségét a vasi vizek partján, Ez a létszám most hétfőn 3869 fő volt. A gyermek horgászok körében is emelkedett a vasi területi jegyváltások száma, így az tavaly elérte a 811-t.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége figyelmeztet: a 2022-es állami és a tavalyi éves területi jegyek 2023. január 31-ig érvényesek. Aki februárban horgászni szeretne, érdemes sietnie a jegyváltással. A vásárlás előtt álló pecásokat arra kérik, tájékozódjanak az egyesületek ügyfélfogadási rendjéről, és tartsák be a jegyértékesítő helyek egyedi előírásait, kéréseit.

Puskás Norbert kiemelte: a 2022.évi fogási napló leadási határideje február 28., ebben a horgászott napok számát és a fogott halak mennyiségét is összesíteni kell a szabályos leadáshoz. Aki elmulasztja a leadást, az idei évi jegyét pótdíjjal vásárolhatja meg.