A Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány által fenntartott múzeum munkájáról dr. Zágorhidi Czigány Balázs igazgató számolt be a képviselő-testületnek. Pályázati források felhasználásával átalakították a tetőteret, aminek köszönhetően nyáron megnyitotta kapuit a Nézzük meg együtt Vasvár értékeit című kiállítás, ehhez kapcsolódva egy színes kiadvány is készült a város lakói számára. Az épületben működő népfőiskola 40 millió forintos beruházásának köszönhetően bővült a zarándokszállás.

A beszámoló kitér arra is, hogy a járvány miatt visszaesett látogatószám folyamatosan nő, a hagyományos programokat – például a városnéző sétákat – rendszeresen megtartották. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a Szent Mihály-dombi régészeti feltárás is folytatódott, az országos sajtót is bejárt munkálatokról két kisfilm is készült. A városról készült turisztikai filmekben kiemelt helyet kapott a kolostor és a múzeum, ezeket a Duna TV és az RTL is bemutatta, de kiemelt érdeklődés kísérte az Év vasi embere díj jelölése kapcsán készült kisfilmet is.