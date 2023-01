A településen még tavaly tették közzé a „Töltsük meg élettel a tormásligeti életfát” felhívást. Olyan (régi) fotókat vártak, amelyeken a településhez köthető személyek, események láthatók. A beérkezett fényképek a Bauer-kastély egyik helyiségének falát díszítik. Barasits Edina programszervező azonban továbbgondolta a kezdeményezést: néhány itt-ott megsárgult fotót feltett a közösségi oldalra. Így elindult a közös ismerőskereső, kivel mi történt, kit hova sodort a sors.

– Néhány napja kerültek ki az első képek, de már most rengeteg visszajelzést kaptunk – mondta Barasits Edina. – Ezzel az életfa programot is teljesebbé tehetjük. Talán most még időben vagyunk, hogy ezeket az emlékeket, kincseket begyűjtsük, és megőrizzük az utókornak. Barasits Edina tervei szerint a személyek mellett épületeket, házakat megörök