A kiállítást szervező egyesület tagjai összegyűjtötték a faluban fennmaradt falvédőket, majd újrarajzolták a mintákat, és szálvarrásos technikával újrahímezték őket. A tárlat a hímzőasszonyok munkáit a régi falvédőkkel párban mutatja be. A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy nagyanyáink egykori konyhai dísze a német kultúrkörből érkezett Magyarországra a 19. század végén. Kezdetben csak úri családoknál került a falra, a 20. század elején azonban már elterjedt a polgári, iparos és paraszti családok konyháiban is. Ennek egyik legfőbb oka a zárt füstelvezetéses kémények alkalmazása volt: a falak már nem kormozódtak össze, így a tiszta falfelületeket lehetett díszíteni. A falvédők kezdeti bonyolult mintakincsét és hímzéstechnikáját idővel felváltották a megvásárolható, előre nyomott minták, amelyek többnyire idillikus polgári vagy paraszti életképeket ábrázoltak versbe szedett, nemegyszer helyesírási hibákkal készült, egyszerű rímpárokból álló szövegekkel. Ezeket mindenki a saját tudása és ízlése szerint hímezte ki otthon, így még az azonos alapmotívumú falvédők is különböznek egymástól.