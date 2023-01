A hálaadó istentiszteletet tavasszal tartják. Amint megírtuk: a renoválásról akkor kezdtek el gondolkodni, amikor egy, a közelben történt villámcsapás megkárosította a harang elektronikáját. A toronysüveg most rézfedést kapott – a bádog elöregedett rajta –, a réz nemcsak szebb, de időtállóbb is, szinte örökösnek mondható.

– A kivitelező szép munkát végzett. Igaz, kell még néhány év, mire a tető elnyeri a rézre jellemző zöld színt – mondta Simon Réka evangélikus lelkész, hozzátéve: – Az utca felőli homlokzat is megújult, de a további három falat is szeretnénk felújítani. A hálaadó istentiszteletet pedig tavasszal kívánjuk megtartani. A beruházás költségeihez az állami támogatás mellett a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint Bük önkormányzata is hozzájárult. A hívek adománya is jelentősnek mondható.