1980-ban 46 vasi kastélyt tartottak nyilván azzal a szándékkal, hogy megmentsék őket a pusztulástól és valamilyen hasznos funkciót találjanak a számukra. A második világháborút követően már csak azért is reménytelen volt egy ilyen program, mivel az emberek szemében ezek az épületek a kizsákmányolás szimbólumai voltak. Többnyire a kisebbek korszerűsítésére fordított anyagiakat az állam, közintézmények lettek: iskolák, kultúrházak, szociális és egészségügyi otthonok. Egy-két nagyobb épületben szálloda kapott otthont. Ám ezek csak ritka kivételek voltak, csaknem félszáz épület megmentésére vékony volt a megyei büdzsé.

1981-ben a 46-ból 29 épületnek rendeződött a sorsa

A megyei vezetőktől az utolsó előtti pillanatban jött a felismerés, hogy a még megmenthető épületek érdekében a médiához fordulnak, és felhívás keretében a televízióban, a rádióban és a sajtón keresztül felkutatják azokat a gazdálkodó szerveket, amelyek részt vennének a kastélyok hasznosításában. Végül 1981-re az Őrség, a Hegyhát, a Kemenesalja, a Rábamente és a Kőszeghegyalja 46 épületéből 29-nek hosszú távon megoldódott a hasznosítása, illetve hét újabb kastélynak a sorsa mozdult jó irányba. A mozgalom sikeres volt, ám tíz kastély sorsa továbbra is megoldásra várt.

A kőszegpatyi kastély, mint szociális otthon

Forrás: VN-archív

Hozzá kell tenni, hogy az értékes műemlék épületek felújításához, hasznosításához pénz kellett, rengeteg pénz. Sokkal több, mint amennyit a megye erre a célra áldozni tudott volna.

1982-ben sem ért véget a program

A felhívás-sorozatot követő második évben is szép számmal jelentkeztek az érdeklődők a megyei tanácson és az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőségen. 1982 elején a hasznosításra meghirdetett tíz vasi kastély közül hatnak rendeződött a sorsa.

Az egyik a vasszécsényi kastély volt, amelyet a Villanyszerelő Ipari Vállalat nézett ki magának, mint üdülő. A negyven évvel ezelőtti tanulmányterv szerint a felújítás mintegy 40 millió forintot emésztett fel, és a tervek között szerepelt a tetőtér beépítése, illetve a kastély mellett kempinget is ki akartak alakítani.

A másik vasszécsenyi kastély a Vas megyei Múzeumi Szervezet raktára volt, meglehetősen leromlott, elhanyagolt állapotban. Akkoriban csak az épület állagának megóvására, a további pusztulás megakadályozására volt mód.

A vasegerszegi Markusovszky-kastély helyreállítás után 1982-ben

Forrás: VN-archív

A tömördi kastélyt egy keramikus házaspár szándékozta helyreállítani, a felújítás 1982-ben már megkezdődött.

Vasegerszegen ugyancsak üdülőt létesítettek. A kivitelezési terv itt is elkészült 1982-re, az üdülő későbbi üzemeltetője a Középület Építő Vállalat lett.

Sitkén két pesti család panziót alakított ki a kastélyépületben, a munkákat már 1982 tavaszán elkezdték.

A csákánydoroszlói kastélyt a fővárosi tanács egészségügyi osztálya hasznosította, szellemi fogyatékos gyermekek szociális otthona lett. Itt a Hegyhátszentjakabi Építő Szövetkezet és a VASÉP negyven éve elkezdte a felújítást, a költség meghaladta a 90 millió forintot.

A jánosházi várkastélyt az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség kezdte felújítani.

Kérdőjelek három kastély körül

1982-ben három kastély sorsa még mindig bizonytalan volt. A nemeskoltai Vidos-kúriát akkoriban a termelőszövetkezet használta. A balogunyomi kastélyépület hasznosítására több magánszemély is jelentkezett, ám itt abban az időben két család is lakott, akiknek az elhelyezésére akkoriban kevés lehetőség nyílt.

A csákánydoroszlói Batthány-kastély a felújítás előtt

Forrás: VN-archív

A legnagyobb gond a szelestei kastéllyal volt. A kiskunlacházi Építő- és Gépipari Szövetkezeti Közös Vállalat üdülőt akart létesíteni az arborétum közepén pusztuló nagyon szép épületben, ám a korábbi társvállalkozók közül néhány visszalépett. A megye talán legjobban leromlott, düledező kastélya a szelestei volt, felújítása mintegy 40 millió forintba került volna. A szakemberek szerint az épület már annyira romos volt, hogy a téli időjárás teljesen tönkretehette.

Újabb hasznosítandó kastélyok

Ugyan a kastélymentő program jól haladt, ám a hasznosítandó kastélyok sorát újabb tíz gyarapította. Olyan épületekről volt szó, amelyek többségét a közelmúltban még jól tudták hasznosítani, de különböző okok miatt megüresedtek. Ilyen volt a répceszentgyörgyi kastély, amely hosszú ideig a MÁV nevelőotthona volt. Vagy mint a sömjénmihályfai, amely az állami gondozott gyermekeknek adott otthont. 1982 végére különféle átszervezések miatt mindkettő üres lett. A sömjénmihályfai Berzsenyi-kastélyt később a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat hasznosította, amelyben továbbképző központot hoztak létre. A falu másik nevezetes épülete, a Radó-kastély is célkeresztbe került: a Pannónia Filmstúdió alkotóházat tervezett ide.

Felújításra várt Sitkén a felsőbüki Nagy család egykori villája

Forrás: VN-archív

A büki Felsőbüki Nagy Pál kúriát a Magyar Távirati Iroda tervezte felújítani mintegy 7 millió forint ráfordítással. A zarkaházi kastély a Vegyesipari Vállalat egyik üzemrésze lett, a kőszegpatyi kastélyépületből pedig szociális otthon. Vassurányban könyvtárnak használták a kastélyt, az épületfelújítást itt is elkezdték. Negyven éve még üres volt a rábakovácsi és a meggyeskovácsi kastély. Ugyanez nem volt elmondható a molnaszecsődi kastélyról, amelyben tizenegy család lakott.

A nemesi kúriákra és lakokra is gondoltak

Negyven éve a kastélyok után a nemesi kúriák és lakok hasznosítása és megmentése lett a soron következő feladat. Már készen volt egy előzetes felmérés, ebben 78 kisebb épület szerepelt. Volt köztük, amivel nem volt érdemes foglalkozni, de volt néhány, amely jobb sorsra volt érdemes. 1983-ban ezek hasznosítására is vállalkozókat keresnek. Mindeközben az illetékesek tovább szorgalmazták a kastélyok hasznosítását, mindenben segítették a vállalkozókat, s ügyeltek arra is, hogy a felújítások során ne károsodjanak tovább a műemlék épületek. Bekapcsolódtak ebbe a műemlékvédelmi albizottság tagjai is, akiknek a kezdeményezésére 1983-ban megvizsgálták a kastélyokat körülvevő parkok, arborétumok állapotát is. Ahol szükséges volt, óvták, védték, s újabbakkal egészítették ki a természeti értékeket.