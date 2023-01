A közösségi közlekedést súlyosan érintette a 2020-21-es koronavírus-járvány, ami miatt a vasúton is jelentősen csökkent az utasok száma: a GYSEV Zrt-nél a pandémia 70 százalékra szorította vissza az utasforgalmat 2020-ban. A járvány időszakában sokan kevésbé érezték biztonságosnak a közösségi közlekedést, a vonatokon és állomásokon szigorú higiéniás rendszabályok voltak érvényben, emellett elterjedt a távmunka, átmeneti időszakokra többször bevezették az online oktatást is.

A pandémia utáni első teljes év a 2022-es volt, amelyben egyre többen térnek vissza a közösségi közlekedéshez, így a vasúti utazáshoz is. Ezt a növekedést a GYSEV Zrt. adatai is egyértelműen alátámasztják: a pozitív tendencia 2022 márciusától kezdődött, a vasúttársaság tavaly augusztusra már elérte a 2019-es szintet, 2022. októberében pedig már azt regisztrálhatta a GYSEV, hogy az utasszámok meghaladták a 2019-es szintet.

Forrás: GYSEV Zrt.

„A pandémia komoly nehézségeket okozott nekünk is, hiszen a dolgozóinkat is érintette a fertőzés, miközben a vonatokat folyamatosan közlekedtetni kellett. Bíztunk abban, hogy csak átmeneti lesz az utasforgalom visszaesése, nagyon örülök annak, hogy tavaly a kedvezőtlen tendencia megfordult és elmondhatjuk, hogy még soha nem utaztak annyian járatainkon, mint 2022-ben. Ez annak is köszönhető, hogy a pandémiás időszakban sem álltunk le a fejlesztésekkel, javultak a szolgáltatásaink, több komoly, a vasúti infrastruktúrát érintő beruházást, jelentős állomásfelújítást valósítottunk meg” – mondta el Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az éves adatok alapján 2019-ben az utaslétszám 5 millió 952 ezer fő volt, míg ez a szám 2022-ben 6 millió 220 ezer. Ez azt jelenti, hogy a pandémia utáni első teljes évben 4,5 százalékkal utaztak többen a GYSEV járatain, mint a koronavírus-járványt megelőző, 2019-es évben. A vasúttársaságnál bíznak abban, hogy a kedvező tendencia 2023-ban is folytatódik és idén még többen választják bizalommal a vasutat közlekedési formaként.