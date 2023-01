Az alapítók, Patzauer Éva és Gábor 2003-ban veszítették el 8,5 évesen nagyobbik lányunkat, Dórit. Másfél éves kórházi tapasztalataik alapján úgy érezték, hogy a nagybeteg gyerekeknek szükségük van különleges lelki támogatásra, ami friss erőt ad a kezelések elviseléséhez, egy kis ideig elfeledkezhetnek betegségükről, és reményt ad: van visszaút, van jövőjük. Ma országszerte, az alapítókkal együtt több mint 200 önkéntes és még több támogató áll mellettük: magánszemélyek, multicégek, hírességek, hogy segítségükkel a beteg arcocskákra mosolyt varázsoljon a Csodalámpa fénye. A mosoly pedig, mint mondják, gyógyít, hiszen a mintegy 4600 gyermek döntő többsége ma is köztünk van.

„Szeretnék utazni az Orient expresszen”, eljutni egy igazi laboratóriumba, találkozni Michael Flatley-vel, Hosszú Katinkával, Michelisz Norberttel, szeretnék tankot vezetni, élményfestésen részt venni, elmenni egy filmforgatásra, traktort vezetni” – ilyen és ehhez hasonló álmokat teljesített már a szervezet. Cél, hogy a kívánságok megvalósításával váratlan örömet, maradandó élményt és ezzel erőt adjanak a gyermeknek és családjuknak a hosszú kezelések elviseléséhez. Vas vármegyében például 2022-ben nyolc kívánságot teljesítettek, országosan 309-et.

Ábel (11) régóta szeretett volna egy elektromos rollert

Forrás: csodalampa.hu

Szilvágyi Erzsébet kommunikációs és marketingvezetőtől megtudtuk: kórház-pedagógusok, szociális munkások, nővérek, pszichológusok és civil nyugdíjasok, aktív dolgozók, egykori "csodalámpás" gyerekek szülei és sokan mások segítik a munkájukat – a szervezőmunka után átélhetik a gyermekek örömét is. Budapesten és vidéken a legnagyobb gyermekklinikákon – a szombathelyi Markusovszky-kórházban is – általuk elérhetők a gyerekek számára.

– A kívánságfelvétel úgy történik, hogy ha egy gyermek bekerül a kórházba, és már túl van az első vizsgálatokon, akkor önkénteseink jelzik a csodalámpás lehetőséget a szülőknek, és beleegyezésükkel megkérdezik a gyermeket, mire vágyna, ha egyet kívánhatna. A gyerekeknek színes a fantáziájuk: legtöbbször tárgyi kívánság érkezik, de sokan kérnek élményt, utazást is ajándékba – tudtuk meg. Szilvágyi Erzsébet beszélt GyógyBűvészet programjukról is, amely az orvosi rehabilitációt támogatja különleges, szórakoztató módon: az adott betegséghez illő, a gyógyulást támogató bűvésztrükkök felhasználásával. Frissen csatlakozott az alapítvány önkéntesi csapatába Ludvigné Serfőző Csilla és a férje, Ludvig József. Fiuk 2003-ban daganatos betegséggel küzdött, és azt kívánta: bárcsak vezethetne egyszer egy hatalmas katonai járművet. Mátyás álma az alapítvány segítségével valósult meg – eltelt tíz év, és a fiatalember jól van. Szülei most az alapítványon keresztül hasonló helyzetű gyermeken is segítenének.

Csodabogár önkéntes lehet bármelyikünkből. A Csodabogarak olyan jó szándékú magánszemélyek, cégképviselők, akik maguk vagy baráti, munkatársi körük segítségével támogatni szeretnék az alapítvány misszióját.