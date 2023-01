Merklin Ferenc iskolaigazgató is köszöntötte a diákokat: -Ma megkaptátok a szalagot, amelynek hagyománya majdnem kétszáz éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint az 1830-as években Selmecbányán rendezték az első ilyen ünnepet, amit akkor még valétálásnak hívtak, ami a latin eredetű valete szóból ered, és azt jelenti: éljetek boldogul! - mondta az igazgató, majd így folytatta: - A szalag azt is jelzi, hogy eljött a köszönet ideje. A virággal, amit átadtok a keringő előtt, köszönjétek meg szüleitek bizalmát, akik hagyták, hogy azzá váljatok, akik most vagytok: felnőtt, érett fiatallá.