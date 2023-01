A legtöbben Varga néniként ismerik a szépkorú asszonyt, aki eredendően nyíregyházi származású, ott született hatgyermekes családban. Onnan rádóckölkedi férje révén került Körmendre. 1967-ben költöztek be a Kölcsey Utcai Általános Iskola szoba-konyhás pedellus lakásába. Margit néni volt a gondok, három igazgatóval dolgozott együtt: eleinte Nagy Károlynéval, majd Farkas Jánossal, végül Mészáros Árpáddal. Az iskolában töltött évek alatt sokszor meglepte a tanári kart süteménnyel, pogácsája pedig messze földön híres volt. Szerették az intézmény dolgozói, így gyakran előfordult, hogy a tantestületi kirándulásokra is elhívták. Kilencvenévesen döntött úgy, hogy elhagyja a szolgálati lakást, akkor költözött be az idősek otthonába, ahol tágas garzont kapott.

Margit néninek négy gyermeke született, Péter, Katalin, Erzsébet és Gizella. Nyolc unokája van, és hat dédunokája, közülük a legidősebb 25 esztendős a legkisebb hét.

A százéves asszonynak remek humora van, érdekli a napi politika, a történésekkel kapcsolatban naprakész. Mindig sokat olvasott, és a virágokat is nagyon szereti. Optimizmusa soha nem hagyta el, nem ismert lehetetlen, ez hosszú életének egyik titka.

Margit nénit családja mellett Bebes István, Körmend polgármestere is köszöntötte. A városvezető virágcsokorral és az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal lepte meg az asszonyt.