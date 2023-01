Várhatóan tavasszal válnak elérhetővé az Interreg program új ciklusának felhívásai, amelyek az elmúlt időszakban is jelentősen hozzájárultak a térség fejlődéséhez. Ahhoz, hogy a lehető legeredményesebb projekteket nyújthassák be, már most szükség van az aktív párbeszédre és tervezésre. A Muraba ETT jelenleg három nemzetközi pályázat összeállításán dolgozik, amelyek nemcsak a partnerséget illetően, hanem a tematikában is meglehetősen széleskörűek. A közelmúltban sikeresen lezárt Motivage projekt folytatása az egyik legfőbb közös nevező a határtérség két oldalának szereplői között. Az előző projekt rávilágított számos olyan, időseket érintő fejlesztés szükségességére, amelyre az új konstrukcióban keresnek megoldást. Példaként említhető a demencia park ötlete vagy a meglévő jelzőrendszeres szolgáltatás további bővítése is.

-A terveink szerint az idősgondozás mellett a vallásturizmus kap majd jelentős szerepet a következő időszakban. Brenner János és Halász Dániel vértanúhalált halt papoknak szeretnének emléket állítani különböző előadások és vándorkiállítások formájában. Brenner Jánosról tudjuk, hogy 1957 decemberében gyilkolták meg Zsidán, Halász Dánielt néhány évvel korábban, 1945 márciusában lőtték agyon és dobták a Murába - mondta Papp Bálint, a Muraba Európai Területi Társulás igazgatója, majd arra is kitért, hogy szeretnének a két ország között új zarándok útvonalakat kijelölni, és közös zarándoktúrákat szervezni a térségben élő lakosok számára. A projekt szoros együttműködésben valósul meg a Vas Vármegyei Önkormányzat Hivatalával és Lendva Község Önkormányzatával.

Szintén a turizmushoz köthető az a projekt is, amely a felsőszölnöki malom felújítását célozza meg. Ezen keresztül régi mesterségek bemutatására igényelnének támogatást a Társulás tagjai, partnerségben az Országos Szlovén Önkormányzattal.

A tervek szerint mindhárom projektet benyújthatják még ebben az évben, a megvalósítás azonban minden esetben legkorábban az év végétől kezdődhet meg.

A Muraba Európai Területi Társulással kapcsolatos hír az is, hogy a szervezet benyújtotta a 2023-ra vonatkozó működési támogatási kérelmét a Külügyminisztériumhoz.