A Szombathelyi Szépítő Egyesület vezetőségének ötéves mandátuma lejárt. A tervek szerint még a május 31-ig megtartják a tisztújító közgyűlést. A posztra a mostani elnök, Bődi Lívia is pályázik.

– Egyesületünk vezetősége már korábban összeállította azokat a programokat, amelyeket ebben az évben szeretnénk megvalósítani – kezdte Bődi Lívia. – Ilyen a tematikus temetői séta. Az első alkalmat anyák napjára időzítjük, kimondottan hölgyek sírjait szeretnénk felkeresni, itt Orbán Róbert helytörténész mond ismertetőt. Ezt követően havonta egyszer lesznek séták, az utolsó pedig október végén lesz. Folytatódik a Szent Márton-temetőben két évvel ezelőtt megkezdett parcellafelmérés. A tizennyolc parcellából tizenegyet már feltérképeztünk. Megvan a jó esély arra, hogy idén a végére is érünk. Ez a feladat azért is fontos, mert így már több, egykoron Szombathelyen élő jelentős személy síremlékére is rátaláltunk. Így fedeztük fel például Török János nemesbődi tanító sírját, amelyet felújíttatunk és tavaly átadtunk. Ugyancsak ilyen módon találtunk rá a ’48-as nemzetőr, Farkas István nyughelyére. Szeretnénk továbbvinni a síremlékek felújítását, gondozását is. A pályázatot az év elején kell beadni, aztán az elbírálás után látjuk, mekkora forrás áll rendelkezésre. Új tervünk, hogy honlapunkon szeretnénk egy Szent Márton-temető blokkot nyitni, ahol Orbán Róbert eddigi és további temetői kutatásainak eredményeit tesszük közzé.

A szépítő egyesület tavaly a Fogadj örökbe egy parkot akcióban a Szent István parkot fogadta örökbe. A nyugdíjas határőr, illetve a rendőr egyesület tagjaival közösen voltak kint parkot takarítani. Úgy tervezik, ezt idén is megszervezik. A Potyondi-mocsár kitakarítása is az egyesület feladata. A szervezést dr. Balogh Lajos, a múzeum munkatársa vállalta.

Dr. Palkó István nyelvész, pedagógus, irodalmi szerkesztő szobrát is szeretnék felállítani a róla elnevezett átjáróban, a család beleegyezésével, közösen az önkormányzattal.

A szépítő egyesület idén is tesz javaslatokat arra, hogy mivel bővüljön a helyi értéktár. Eddig több mint tizenöt elfogadott ajánlást adott be. Részt vesznek a városfejlesztést érintő koncepciók kidolgozásában, javaslatokat tesznek, véleményeznek. A szervezet alapítása óta tagja a Ráday Mihály Város és Faluvédő Szövetségnek, amelynek Bődi Lívia az egyik alelnöke. 2023-ban is lesznek eszmecserék, a jó és rossz példákat egymás között megosztják.

A Szombathelyi Szépítő Egyesület a vármegyeszékhely legrégebbi civil szervezete. 1885-ben, Varasdy Károly újonnan megválasztott polgármester a budapesti Városligetben megrendezett Országos Kiállítás hatására, ihletésére „összegyűjtötte a város érdemes polgárait és elhatározták, hogy városukban megalakítják a Szombathelyi Szépítő Egyesületet, amelynek feladatául a parkok és sétáló utak létesítését tűzték ki”.