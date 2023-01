A költségvetés módosítása szinte vita nélkül ment át – hívta fel a figyelmet Horváth Attila költségvetésért is felelős alpolgármester. - A Fidesz-frakció is kiemelte, hogy azokat a fejlesztéseket, azokat az útépítéseket, amiket Nemény András polgármester bejelentett, támogatják – húzta alá a politikus. Külön szólt a Károly Róbert utca tervezett rekonstrukciójáról, amire TOP-os maradványforrásból nyílik lehetőség. Azt később Németh Ákos tanácsnok (LMP) is üdvözölte kiemelve a Savaria Városfejlesztési Nkft. munkatársainak előkészítő munkáját.

Jelentős, 632 millió forintos támogatást nyújt a kormány a szombathelyi önkormányzatnak rezsitámogatásként, ami kiemelkedő az országos támogatások sorában – hangsúlyozta Illés Károly.

Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) később ezzel kapcsolatosan kifejtette: a jelentős támogatás is azt mutatja, nem igaz, hogy egy ellenzéki városvezetés nem tud együttműködni a kormánnyal.

Nagy vihart kavart a közgyűlésen az akkumulátorgyárak története – erről is beszélt a sajtótájékoztatón Horváth Attila. Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ) határozati javaslatának megszavazásánál a Fidesz-KDNP politikusai nem nyomtak gombot. A városvezetés a közösségi médiában ezt úgy kommunikálta: a Fidesz-frakció tagjai támogatnák egy akkumulátorgyár építését Szombathelyen.

A határozati javaslat jóváhagyását hangulatkeltő szavazásként értékelte Illés Károly. - Olyan dologról szavaztunk, ami nincs is napirenden. Ahogy Melega Miklós képviselőtársam jelezte, szavazhattunk volna arról is, hogy ne épüljön Szombathelyen atomerőmű. Nincs erről szó, hamis, hangulatkeltő és félrevezető kommunikációt folytat a városvezetés – húzta alá Illés.

A város alpolgármesterei – Horváth Attila, László Győző és Horváth Soma – a hiteles városvezetői kommunikációt firtató kérdésünkre, milyen gyárat mutat és honnan származik az önkormányzat és Nemény András Facebook-oldalán is megosztott fotó, nem tudtak válaszolni. Utaltak arra még: most nem is az a fontos, hogy milyen képpel „illusztrálták” a Facebook-posztokat.

Csütörtökön a képviselők jóváhagyták a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub és a Szova NZrt. közötti szerződést is. Azzal kapcsolatosan Illés Károly emlékeztetett, a közgyűlésen arra kérte a városvezetést és a Szova vezetését, támogassák az elképzelést: a Jégkorong klub váljon le a Szova trafójáról, hogy külön beszerzéssel valósulhasson meg a jégcsarnokban az áramellátás. - Ezzel jóval olcsóbban tudnak elektromos áramhoz jutni a Pingvinek, és tudnák üzemeltetni a jégcsarnokot – mondta el a fideszes frakcióvezető.

Zárt ülésen jóváhagyták a képviselők: január 1-jétől béremelést kapnak a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. munkatársai – erről Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) tájékoztatott. A távhő kapcsán pedig Illés Károly ismét rámutatott: nyolc havi munkavégzés után 3 millió 300 ezer forint jutalomban részesült Molnár Miklós, a társaság ügyvezetője, amit Nemény András polgármesteri hatáskörben döntött el.