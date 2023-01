A támogatást hétfőn jelentette be Nagy István agrárminiszter, eszerint a kormány négy és félmilliárd forinttal támogatja a hentesüzleteket.

Az összesen 4,5 milliárd forintnyi forrásra az év elején pályázhatnak majd az érintettek. A tárca tervei szerint több, mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forint támogatásban.

A sárvári székhelyű Kráter húsfeldolgozó igazgatója, Németh György lapunk megkeresésére elmondta, mivel a bejelentés még eléggé friss, ezért sok információt még ők sem tudnak a támogatás mikéntjére vonatkozóan, de mindenképp szeretnének pályázni. A vármegyeszinten öt bolttal rendelkező vállalat számára is jól jönne a támogatás, leginkább a gépek korszerűsítésére és az eszközök energiagazdaságosabbá tételére fordítanák a pénzt. A cégnek van üzlete Szombathelyen, Körmenden, Sárváron, Celldömölkön és egy mozgó bolttal is állnak a vásárlók szolgálatára. Leginkább a sárvári boltnál jönne jól a támogatás, de a többi üzlet esetében is lehetne fejleszteni, meg persze a kiadások kompenzálásánál is jól jönne a támogatás.

A bejelentés szerint a boltok kapják meg a támogatást, de kérdés, hogy például a piacokon jelenlévő árusítók részesülhetnek-e a pénzből. A rábapatyi Desits Zoltán, aki családi gazdaságot vezet, elmondta: számukra is jó lenne, ha jutna a támogatásból, de ezt még ők sem tudják pontosan, de valószínűsíti, hogy mivel ők a piacokon vannak jelen, és nem rendelkeznek árusító létesítménnyel, nem fognak tudni jelentkezni a támogatásért.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Vármegyei igazgatóságának igazgatójától, Czotter Ferenctől megtudtuk, még ők sem tudnak többet, mint amit hétfőn jelentettek be, várhatóan az elkövetkező hetekben lesznek bővebb információk.