A kőszegi báli szezon egyik legvonzóbb társasági eseménye a nagy múltú iparosbál, amelyet 2021-ben nem, tavaly pedig csak szűk körben tudtak megtartani. A kőszegi és Kőszeg környéki vállalkozókat elsőként Básthy Béla polgármester köszöntötte. Az önkormányzat nevében megköszönte sokszor egész életpályájukat felölelő erőfeszítéseiket, amit a kisváros gazdaságának szentelnek.

Forrás: Ohr Tibor

– Az évszázadokkal ezelőtti és mai mesterek keze nyomát is viseli a város – az ősök előtt minőséggel, tudással és alázattal is tisztelgünk, mindezt a maiak is felmutatják. Külön tisztelet jár azért, hogy Magyarországon, Kőszegen vállalkoznak – jegyezte meg. A ipartestület elnöke, Kiss Péter is üdvözölte a vendégeket, akiket este-éjjel a Kócos Ördögök zenekar szórakoztatott. A résztvevők által felajánlott több mint száz tombolatárgyat sorsoltak ki éjszaka összesen 1 millió forint értékben – fődíjként egy tévét vihetett haza a szerencsés nyertes. A legelszántabbak hajnalig kitartottak a táncparketten.