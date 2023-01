Frauer Ludwig, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) elnöke köszöntötte az Operett Gála közönségét, majd a zenekar a nyitánnyal el is kezdte az estét. Hérics Tímea, fagottművész, az Operett Gála művészeti vezetője, Kálmán Imre és Lehár Ferenc legismertebb operettdalait válogatta be a műsorba. Elhangzottak a Csárdáskirálynő című operettből a „Jaj, cica”, az „Asszony összetör”, a „Te rongyos élet”, és „A lányok, a lányok” kezdetű dalok. Nem maradhattak ki a programból Lehár Ferenc Vígözvegy című művéből ismert dalok sem.

A színművészek, Debrei Zsuzsanna, Foki Veronika, Hertelendy Attila és Bot Gábor magyar és német nyelven is énekelték a dalokat. A tízfős nemzetközi zenekart ebben a felállásban csak ezen a rendezvényen láthatja és hallhatja a közönség. A zenészek Burgenlandból, Stájerországból, Magyarországról és a Felvidékről érkeztek az előadásra. A közönség álló ovációval köszönte meg a művészeknek a kétórás előadást, ami bővelkedett vidámságban és érzelmes pillanatokban is. A zenekar végül a Radetzky-indulóval zárta a gálát. A nézők között jelen volt a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület delegációja, köztük Kántor Christian, elnök és Dominkovits Nikolaus, Felsőpulya alpolgármestere is.