Tavaly augusztus 20-án adták az állami támogatással, több mint százmillió forintból megépült minibölcsődét Kemenesmagasiban. Az intézmény 2022 szeptemberében nyitotta meg kapuit a kisgyermekek előtt, akkor hárman jártak oda a maximális hét fő helyett – tudtuk meg Sebestyén Zoltántól, a falu polgármesterétől. - Kezdetben aggódtam kicsit, hogy mennyire tudjuk helyi gyerekekkel feltölteni a bölcsit, hiszen az a szülők számára is újdonság volt, hogy helyben bölcsődébe járathatják a gyermekeiket, ám optimistán mégsem hirdettük meg a környező falvak gyermekei számára a felvételt és januárban már teljes létszámmal kezdhettük meg az évet – fogalmazta meg a polgármester, aki azt is elárulta: két bölcsődésük hamarosan óvodába megy, de már az ő helyeikre is megvannak a jelentkezők.

Kemenesmagasiban jelenleg megközelítőleg nyolcszázan élnek, ám a CSOK-nak köszönhetően egyre növekszik a lakosságszám, a felújításra érdemes házak már szépen lassan elkeltek. Főként gyermekes családok telepednek le a faluban az utóbbi időben – a bölcsődébe járó hét gyermek közül háromnak a szülei az elmúlt néhány évben költöztek be a faluba. - Ugyanez a helyzet az óvodában is. Oda huszonhárman járnak, az ottani létszám több mint fele olyan gyermek, akiknek a családja ugyancsak két-három évvel ezelőtt költözött ide – tudjuk meg a polgármestertől.

Forrás: Cseh Gábor

Sebestyén Zoltán visszaemlékezéséből az is kiderül, hogy anno a már meglévő orvosi rendelő és szolgálati lakás épületét alakították át bölcsődévé – az ingatlan az ötvenes években épült, egészen a nyolcvanas évekig az ottani szolgálati lakásban lakott a falu háziorvosa. Később, a kétezres évekre korszerűtlenné vált az intézmény, azt követően az orvosi rendelő átköltözött az egészségházba, a korábbi épület állaga pedig elkezdett leromlani. Az önkormányzat saját költéségén nem tudta volna felújítani azt, ám amikor Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke megkereste a polgármestert, hogy lenne lehetőség bölcsődeépítésre pályázni, Sebestyén Zoltánnak rögtön ez az épület jutott az eszébe, így kapott helyet ott a bölcsőde. - Korábban, az ötvenes években is indult bölcsőde a településen, és 17 évig üzemelt – miután egy régi lakóházat átalakítottak gyermeknevelő intézménnyé. Az akkori ezren felüli lélekszámú faluban húszon felül volt a bölcsődések száma, hat-hét gondozónő dolgozott az intézményben – emlékszik vissza polgármester, majd hozzáteszi: a mai bölcsődében a hét gyermekre egy kisgyermeknevelő, egy gondozónő és egy dajka jut.