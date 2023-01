Tudatosabb lett a fogyasztás, az emberek átgondoltabban vásárolnak élelmiszert, otthon főznek, hasznosítják a maradékot, ehhez segítségül hívják a régi szakácskönyveket és nagyanyáink receptjeit. A trendfigyelők szerint visszatérünk az alapokhoz, újraértékeljük a házi kosztot, emellett megnő a jelentősége a termelői piacoknak, ahol a természeteset, a vegyszer- és adalékanyagmentes termékeket keresik a vásárlók.

Kutrovácz Éva őstermelő és kistermelő egyben, utóbbi azt jelenti, hogy a saját maga által terményeket fel is dolgozza. Éva tíz éve lakik Nádasdon, amúgy körmendi lány volt, szülei a horvátnádaljai városrészen vittek éttermet egykor, ahol magyaros ízeket kínáltak a vendégeknek. Így nem véletlen, hogy Éva elsőként a szakács szakmát választotta, amit ott tanult, a mai napig kamatoztatja. A család házi ízműhelyében ő felel a feldolgozásért, agrármérnök férje, Gábor pedig a termelést viszi.

Forrás: Szendi Péter

- A férjemet 2006-ban elütötte egy kamion, ami nagyon megviselte, a baleset következménye az lett, hogy most lép nélkül, egy vesével él. Négy évvel később ismerkedtünk meg 2012 óta épül közös életünk. Azóta csakis tiszta élelmiszer kerül az asztalra, mert így tudok a legtöbbet segíteni - meséli Éva, aki tartósítószer és mindenféle adalékanyag nélkül készíti savanyúságait, szörpjeit, zöldségkrémeit, lekvárjait. Hőkezeléssel tartósít, a fagyasztást próbálja kerülni, vagyis próbál visszatérni a gyökerekhez, az abszolút természeteshez, már csak azért is, mert közben egy kislánnyal, Annával is bővült a család.

- Sajnos, azt kell mondanom, hogy már nagyanyáink is használták tartósításra a szalicilt, vagyis kevés az olyan recept, amiben ez nem szerepel. Én saját magam kezdtem el kísérletezni, és csakis a pasztörizálásban hiszek. Azt tapasztalom, hogy az emberek keresik a természetes módon készült termékeket, próbálnak egészségesen élni. Az viszont nem lenne baj, ha a piacokon beszélgetnének a termelőkkel, mert akkor arról is képet kaphatnának, hogy mi, milyen módon készül - teszi hozzá Éva, majd arról beszél, hogy a hőkezeléssel készült termékek semmivel nem romlandóbbak, mint a tartósítószeresek. -Egy év eltarthatóság abszolút garantált, felbontás után viszont célszerű mindent hűvös helyen tárolni - tájékoztat a nádasdi termelő.

Éváék termékei közül a legnépszerűbb a vargányás padlizsánkrém, ez pirítósra, kenyérre, pizzatésztára kenve is kiváló. Van saját pirosaranyuk is, ez - csakúgy, mint a lilahagyma - nem maradhat le a zsíroskenyérről, amit mostanában megint újra kezdenek felfedezni.

Körmend belvárosában az egyik menüztető étterembe is bekukkantottunk. A napi ajánlat csontleves volt, valamint rántott szelet volt vegyes körettel. Bodó Marcelltől, az egység egyik alkalmazottjától megtudtuk: tarhonyás hús, sertéspörkölt és tojásleves is volt a héten, ezek klasszikusok, és a legtöbben keresik és szeretik is a megszokott ízeket. Néha van újdonság a heti menüben, ezeket is szívesen bevállalják, a házias kosztnak, a magyaros ízvilágnak azonban nincsen párja. A retró ízek, ételek - még kicsit korszerűsítve is - a gyermekkora emlékezetnek sokakat, nagy érzelmi erejük van, kevesen tudnak ellenállni nekik.