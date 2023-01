- Milyen játszótér az, ahol még egy homokozó sincs? - ez a költői kérdés is elhangzott Németh Ferenctől ottjártunkkor, aki a városházán tartott decemberi közmeghallgatáson is felszólalt és levélben fordult a játszótér fejlesztése érdekében Nemény András polgármesterhez. Véleményével nincs egyedül: 105 gyerek él az egykori sorokmajori városrészen, szeretnének számukra jobb lehetőségeket. A hely adott: 6499 négyzetméteres a játszótér, amit 1988-ban helyi összefogással sportligetként létesítettek. Az utolsó nagy beruházás 2003-ban történt, amikor EU-szabványos játszóeszközöket telepítettek. Húsz év telt el azóta, új játék nem került ide. De kevés a pad és a hulladékgyűjtő edény is – tudtuk meg.

- Volt itt egy mászókaház, de olyan balesetveszélyessé vált, hogy négy éve lebontották. Akkor azt mondták, hoznak helyette újat, az azóta sem ért ide – mondta még el Németh Ferenc. - Két láncos hinta, csúszda, az a kis mászóka, egy nyújtó és ez a kis kakashinta – adott gyors leltárt a férfi a kicsik számára rendelkezésre álló játékokról. Nem sok.

Úgy látjuk, a legapróbbak számára, 4-5 éves korig mindössze egy játék használható, a többit még nem nagyon érik fel a legkisebbek, erről beszélt egyik anyuka, Csiszárné Tenyei Ildikó is. - Ez a játszótér nem feltétlenül alkalmas arra, hogy minden korosztályt kiszolgáljon. Van, ahol ez egy családon belül is már gondot okoz: kijön egy anyuka egy pici gyerekkel, egy nagyobbal és egy még nagyobbal, és nem tud mindenki az igényeinek megfelelően játszani – hangsúlyozta, hozzáfűzve: az árnyékot adó fák, a nagy tér ugyanakkor mind-mind előnye ennek a helynek, ezt ki lehetne használni. Csiszárné Tenyei Ildikó kitért arra is, a terület adott ahhoz, hogy a szülők és más felnőttek számára is mozgási lehetőséget teremtsenek itt – a javaslatot egybehangzó igen kíséri, a jelenlévő anyukák mind örülnének annak, ha az ő sportolási lehetőségeik is bővülnének a Petőfi-telepen akár egy felnőtt játszótérrel. A városrészen mintegy 550 laknak, 32 százalékuk 28 év alatti – ezt is megtudtuk Németh Ferenctől. Hőbörné Horváth Jolán, a Petőfi-telepért Egyesület képviseletében pedig arra hívta fel a figyelmünket: ezen a játszótéren nincs rongálás. - Ez húsz év óta így van. Tehát ha egyszer itt történne fejlesztés, arra bizonyosan vigyáznának az itt élők – emelte ki.