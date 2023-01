- Minden hiányzó emlékművet felállítottunk az elmúlt években, egyedül a Trianon-emlékmű hiányzott – mondta Takó Gábor, Kemestaródfa polgármestere, aki arról is tájékoztatott, hogy a település tavaly a Hungarikum pályázatból nyert 3 millió forintot az alkotásra.

Az emlékművet Stégmár Norbert budapesti műköves készítette, látható rajta Nagy-Magyarország az elszakított területekkel, a magyar címer, és Vörösmarty Mihály Szózatának örök érvényű sorai: Hazádnak rendületlenül légy híve oh, magyar!

- A kettős kereszt este világít, ez a kámi erdészetnél található fakereszt mintájára készült – tette hozzá a polgármester, aki arról is beszélt, hogy sikeres időszakot tudhat maga mögött Kemestaródfa, 2014-2022 között ugyanis számos fejlesztés zajlott a településen. Az összes önkormányzati ingatlan megújult – a bolt, a közösségi ház, a kultúrház és a tűzoltó szertár is –, de kemesmáli és a taródfai ravatalozóra is jutott forrás. Számszerűsítve mintegy 270 millió forint pályázati támogatással gazdálkodhattak az elmúlt nyolc évben.